'Gertz no ha cometido delitos graves, no pido su remoción', dice AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el fiscal general Alejandro Gertz Manero no ha cometido delitos graves y que no pedirá su remoción.

"En el caso de la Fiscalía para la remoción del fiscal, lo puede solicitar el presidente si considera que el fiscal ha cometido delitos graves. Lo puede solicitar el presidente, nada más que yo considero, y ese es mi criterio, que el fiscal no ha cometido delitos graves".

"Entonces, hasta lo que yo tengo conocimiento, y no soy cómplice de nadie, no establezco relaciones de complicidad con nadie, el fiscal no ha cometido delitos graves y por eso yo no he solicitado la remoción del fiscal, así de claro", comentó López Obrador.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, al ser cuestionado sobre el desempeño del fiscal general de la República, el mandatario federal mencionó que todas las acusaciones que pesan sobre Gertz Manero deben probarse y dijo que, en su Gobierno, el fiscal sí ha actuado.

"Cualquier persona puede ser juzgada, cualquier servidor público y tiene que probarse. (...) Entonces, vamos nosotros a seguir adelante, siendo muy respetuosos de todos, y tomando decisiones, y sí está actuando (Gertz Manero) en la Fiscalía.

"Otra cuestión también que hay que tomar en cuenta es que ese diseño de autonomía de la Fiscalía es el equivalente a todos los órganos autónomos que fueron creando para dejar sin poder o rodear por completo al presidente", agregó.

Propondrá AMLO a Biden tomar control de migración laboral

Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López adelantó que en su reunión con Joe Biden le propondrá ordenar el flujo migratorio y la contratación de trabajadores.

"No hay trabajadores en Estados Unidos para sus actividades productivas. Entonces, por qué negar este hecho real, a falta de trabajadores y al mismo tiempo impedir que lleguen migrantes. Entonces, cómo va a crecer una nación sin fuerza de trabajo. Mi planteamiento es vamos a ponernos de acuerdo (con EU) en lo laboral, y vamos a ordenar el flujo migratorio, y vamos a legalizar la contratación de trabajadores.

"Que no sea un asunto de particulares, de traficantes de personas, de polleros, de empleadores sin escrúpulos, sino que sea un asunto de Gobiernos. Y vamos a ponernos de acuerdo sobre visas de trabajo, no sólo para campesinos, para obreros, sino para profesionales", explicó.

Pensé que iba a estar papita el internet para todos: AMLO

Asimismo, el titular del Ejecutivo reconoció que no ha sido fácil instaurar su plan de dotar a todo México de internet.

"Nosotros llevamos cuatro años buscando garantizar el Internet para Todos y cuando entramos pensamos que iba a ser papita o torta de tamal o torta de chilaquil o tamales de chipilín.

"No, no... y no nos ha faltado presupuesto. Tenemos muy buenos técnicos, pero no hay todavía la tecnología, porque se adelantaron demasiado; o sea, va más allá la propaganda que la realidad", expresó.