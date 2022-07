'Fue indigno' cateo a casa de Alito Moreno, afirma AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su inconformidad con la forma en como se llevó a cabo en Campeche el cateo a una vivienda de Alejandro Moreno, "Alito", dirigente nacional del PRI.

"Quiero expresar mi inconformidad con la forma en que se hizo un proceso judicial en Campeche. Hablo de la forma en que entraron a hacer una diligencia en la casa del presidente del PRI".

"Ustedes saben que el señor no es santo de mi devoción, pero no estoy de acuerdo con el procedimiento, porque es indigno, porque no se puede humillar la dignidad de las personas", comentó Andrés Manuel López Obrador.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal afirmó que este tipo de procedimientos no deben prevalecer en un país democrático.

"Entonces, eso que quede constancia, no estoy defendiendo al señor, estoy diciendo que esos procedimientos no deben prevalecer en un país democrático y respetuoso", expresó.

Como parte de una investigación por lavado de dinero y evasión fiscal, la residencia en Campeche de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, fue cateada ayer para verificar los materiales con que fue construida y las obras de arte que resguarda.

Agentes ministeriales con armas largas y chalecos antibalas derribaron la puerta principal para ingresar al domicilio de "Alito" en una diligencia que encabezó directamente el Fiscal estatal, Renato Sales Heredia.

El operativo inició a las 5:00 horas en el Fraccionamiento Lomas del Castillo donde el exgobernador de Campeche construyó su residencia en una extensión de 7 mil metros cuadrados.

Reforma confirmó que en la investigación respectiva se solicitó la inspección de 25 inmuebles, lotes y predios, algunos a su nombre y otros a nombre de sus familiares.

Ayer, el ingreso al domicilio estuvo acompañado por peritos y por un abogado de Moreno.