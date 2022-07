Pide AMLO incluir al narco en llamado a construir la paz

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de que se incluya a los narcotraficantes en el llamado lanzado por la Iglesia Católica para construir la paz.

Durante su conferencia matutina, sin pregunta de por medio, el mandatario federal celebró la convocatoria de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) para realizar una Jornada de Oración por la Paz, ante "la barbarie de la violencia".

"Celebro el comunicado de la Iglesia católica y de los jesuitas, porque están hablando en su comunicado de ayudar para que entre todos construyamos la paz, es otro tono", dijo.

- ¿Se debe incluir al narcotráfico?, se le preguntó.

"Sí, estoy de acuerdo, también, porque son seres humanos", respondió.

- ¿Dialogar con ellos?

"Ese es otro asunto, pero lo que ellos plantean de que se debe de tratar a una a estas personas como seres humanos y convocarlos ha de poner su actitud, esto es muy importante, porque es el perdón".

- ¿Pero cómo negociar con ellos?

"No, eso ya es otro asunto, yo no estoy diciendo de la negociación y nosotros no tenemos ninguna negociación, eso es otra cosa, lo que me importa es el humanismo, que es la esencia del cristianismo", aseveró.

Desde Palacio Nacional, el tabasqueño celebró el "cambio de tono" en los comentarios de los representantes eclesiásticos que -advirtió- estaban escuchando voces fascistas de quienes pretenden combatir la violencia con el uso de la fuerza.

"Porque ya estaban escuchando otras voces, ya no puedo decir hitlerianas, pero fascistoides, de eliminar, de la ley del talión, del que a hierro mata, a hierro muere y eso no tiene que ver con el comportamiento de las iglesias, ni de ninguna persona con buenos sentimientos. La paz es fruto de la justicia no es el exterminio, no es la guerra", expresó.

"Si me gustó mucho este planteamiento () es completamente distinto, es lo más cercano al pensamiento del Papa Francisco, por eso quería yo expresar mi gratitud para que entre todos ayudemos a construir la paz y que no solo nos dedicamos al análisis de la realidad, sino que busquemos transformar la realidad".

- ¿Pero cómo dialogar con el narco?, se le insistió.

"Ese es otro asunto, estoy hablando nada más de una postura que me gustó mucho, que la celebro, de la Iglesia mexicana y de la orden de los jesuitas eso es lo único que puedo decir.

"La construcción de la paz requiere de muchas acciones, muchas, muchas, muchas acciones, tiene que ver con lograr una sociedad mejor, con el combate la pobreza, con el combate a la desigualdad, con el combate a la corrupción, con el combate a la impunidad, muchas cosas, muchas, muchas", agregó.