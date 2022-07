Defiende AMLO a Ken Salazar; 'es simpático, no halcón', dice

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, es su amigo, es simpático, es una gente buena y no es un halcón como quisieran los conservadores.

Durante la mañanera, el mandatario federal habló de la publicación del New York Times en que se indica que funcionarios de EU desconfían de Salazar, quien pareciera contradecir a la Casa Blanca con tal de alinearse con AMLO.

"Sí, es mi amigo y es un hombre bueno, sensato, amigo del presidente Biden, un político muy responsable, de Colorado, que viene de abajo, de origen mexicano, además simpático, es muy amigo del presidente Biden, y él es una gente buena y tenemos una extraordinaria relación", presumió el presidente mexicano.

"Es muy buena persona y son muy buenas las relaciones, pero lo voy a decir, los conservadores reaccionarios quisieran tener a un halcón de embajador. El embajador Ken Salazar es un hombre responsable que defiende a su país".

López Obrador destacó que el embajador estadounidense estuvo en Palacio Nacional una semana recibiendo a empresarios estadounidenses de la industria energética.

"Estuvo conmigo casi una semana aquí, recibido a 18 dueños de empresas estadounidenses, tratando caso por caso, y es una gente de lo mejor, pero los del New York Times están con la idea de que Estados Unidos debe someternos, creen que somos colonia, no, México es un país independiente, libre, soberano, no se subordina a ninguna potencia, a ninguna hegemonía, a ningún país del mundo, sean nuestros vecinos de Estados Unidos o de China o de Rusia, nosotros somos respetuosos de todos los países del mundo, por eso nuestra política de no intervención", contó.

"Entonces nuestro apoyo a Ken, pero para que vea también lo que se siente", soltó riéndose.

El jefe del Ejecutivo mexicano afirmó que la publicación del NYT podría ser por enojo de lo que dijo él ayer sobre que habría que desmontar la Estatua de la Libertad en Nueva York si Estados Unidos no defendía a Julian Assange.

"No pasa nada absolutamente, antes un periodicazo así era demoledor, tremendo, ya no, ya no, además si no tienen razón, si es una falsedad, es una mentira, antes ya lo hemos dicho, la calumnia cuando no mancha a tiznaba, pero ahora no, aunque se trate del New York Times, el Washington Post, a lo mejor se enojaron, ayer, aunque esto lo preparan con tiempo, lo de Assange, eso es lo que debería estar haciendo el New York Times, defendiendo a Assange, esa es la defensa de la libertad, pero eso no lo tocan, no es nota, cómo dicen aquí".

También, López Obrador recordó que le contó a Salazar de la canción de los Tigres del Norte que dice: "yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó".

"A él le conté una vez lo de la canción de los Tigres del Norte, porque Colorado fue de los estados que pertenecían a México, Texas, los apellidos de los texanos, González, Garza, Gutiérrez, Benavides, Rodríguez, es México ¿No? Y a él le conté lo del corrido de los Tigres que dice: yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó", narró.