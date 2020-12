Gatell dice que cubrebocas no es indispensable: AMLO

Alfredo Moreno / Agencia Reforma

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, le recomienda no usar cubrebocas porque no es indispensable.

"Me dice el doctor Hugo Lopez-Gatell, que es el que me orienta y el doctor Alcocer, que no es indispensable (usar cubrebocas), que hay otras medidas. Y yo pienso que lo mejor es la sana distancia y el cuidarnos nosotros", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que a sus adversarios no les gusta que cierre las ventanas de su vehículo cuando anda de gira para evitar contagios.

"Lo fundamental es que garantizando la libertad se haga conciencia de que nosotros debemos de cuidarnos, de que ya somos mayores de edad. Ha habido muchísima información de lo que se debe de hacer, lo que no se debe de hacer; entonces seguir esas recomendaciones, es lo que yo hago, voy a giras por ejemplo y no hay mítines.

"A veces tengo que subir el vidrio, a mis adversarios no les gusta que tenga el vidrio arriba, pero sí tomo mis medidas, mi precaución, actúo de manera precavida", señaló.

El presidente agregó que desde el inicio de la pandemia siempre le han recomendado guardar distancia y que prefiere las medidas sanitarias al confinamiento en casa.

"Yo me guío por lo que me recomiendan los encargados de llevar a cabo toda la estrategia para enfrentar la pandemia. Desde el principio, lo que me han recomendado es guardar la sana distancia, el aseo de manos, tener mucho cuidado, cuidarnos, que eso es fundamentalmente.

"Es lo que volvería a recordar a todos: que nos cuidemos, más que las imposiciones de que 'no salgas, quédate en tu casa, actúa de esta forma o de otra', esa recomendación o lo que tiene que ver con toque de queda, medidas coercitivas, lo que está a flor de piel en autoridades que quieren mostrar su mano dura, dictadura. Todo eso no es lo más importante", añadió.