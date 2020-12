Urge Muñoz Ledo 'limpia' en Tribunal Electoral

Ciudad de México— Porfirio Muñoz Ledo consideró que urge limpiar de corrupción el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para las elecciones de 2021, y luego pensar en su desaparición y rediseño de sus atribuciones en otras instancias.

El diputado de Morena se manifestó por una "limpia" que implique la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de todos los Magistrados de la Sala Superior, que incluya la salida de dos de los señalados hasta el momento con cuentas poco claras, como son el actual presidente, José Luis Vargas, y el Magistrado que dejó esa posición el 3 de noviembre, Felipe Fuentes.

Muñoz Ledo dijo tener informes de que el extitular de la Sala Superior también es investigado por la UIF.

La inquietud por que un tribunal al que se acusa de corrupción pueda afectar las elecciones en marcha, así como el diseño de ese órgano jurisdiccional que actúa como si no tuviera que dar cuentas a nadie, se la ha planteado al actual presidente de la Corte, Ministro Arturo Zaldívar, con quien, aseguró, coincidió en la necesidad del rediseño de ese órgano jurisdiccional.

"(Zaldívar) posiblemente quiere tener las atribuciones más expresas para intervenir, pero tratándose de un asunto de tanta importancia pública como las elecciones, la construcción del poder público de más de la mitad del poder público el año que entra, es una responsabilidad bárbara que va a recaer en un órgano absolutamente corrupto" , acusó Muñoz Ledo.

Recordó que el Ministro de la Corte preside también el Consejo de la Judicatura Federal, que tiene atribuciones sobre administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Electoral.

"El tribunal no es autónomo. Él está pidiendo una expresión más precisa, una redacción nueva que le dé una intervención clara, una autoridad más clara sobre ese tribunal. Yo creo y se lo he dicho, que como presidente del Consejo ya los podría poner en orden si tomara la decisión de ejercer sus facultades", señaló Muñoz Ledo.

"Para mí el señalamiento de Zaldívar es importante (...) Después de este escándalo, ya está públicamente obligado a intervenir", consideró el diputado federal.

El TEPJF se ha querido manejar como un tribunal constitucional sin dar cuentas a nadie, lo cual no puede continuar así, dijo el legislador.

"El único tribunal constitucional es la Corte y los del TEPJF se quieren poner por encima sin dar cuentas a nadie".

Pero ante el proceso electoral en marcha, lo urgente es limpiarlo y luego pensar en su replanteamiento total, su desaparición como está ahora.

"El Tribunal Electoral, en primer lugar es una especie de tumor en el Poder Judicial que debe ser extirpado. Hay que desaparecer al tribunal. Estoy preparando una propuesta junto con otros constitucionalistas que opinan que hay que desaparecerlo y hay que reasignar sus facultades a otros órganos", apuntó Muñoz Ledo.

Los intereses

Al referirse a los cuestionamientos sobre el patrimonio del actual presidente del TEPJF, el Magistrado José Luis Vargas Valdez, investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, Muñoz Ledo manifestó que esa instancia debería indagar a los otros seis Magistrados, aunque él mismo hizo diferencias.

El diputado federal y ex candidato a la presidencia de Morena --quien aseguró tener documentados actos de corrupción que afectaron decisiones en contra de Morena, su elección interna y su candidatura-- dijo que tiene informes de que también es investigado por la UIF el Magistrado Felipe Fuentes, quien ocupó la presidencia del tribunal hasta el 3 de noviembre para ser relevado por Vargas Valdez.

"El tribunal es un grave peligro para las elecciones de 2021 por la corrupción; es urgente limpiar el tribunal, infestado por personas de Humberto Castillejos, el ex consejero jurídico del entonces Presidente Enrique Peña Nieto", señaló.

Dijo que fue una integración de la Sala Superior diseñada en 2016, pensando en las elecciones del 2018.

"Hubo todo tipo de trucos pero fue desde un principio un tribunal no para garantizar la justicia electoral, sino para torcerla a favor del poder, en ese caso era el de Peña Nieto. Como este Gobierno no tiene como tal ninguna intención de influir o de determinar las decisiones, son otros los que se han metido, otros, algunos del propio Gobierno que cabildean, otros porque son o quieren ser candidatos", apuntó el ex presidente de la Cámara de Diputados.

Los magistrados juzgados por Muñoz Ledo

"El más corrupto de todos es obviamente Vargas Valdez, una especie de gangsterismo electoral".

De José Luis Vargas Valdez

"El otro, hasta hace muy poco era el presidente de la Sala, y también está siendo investigado en la UIF".

De Felipe Fuentes

"Es de los dudosos o sospechosos porque ha votado de muchas maneras, lo calificaría entre los confusos que pueden estar al servicio del mejor postor".

De Indalfer Infante

"Se dice que es cercano al presidente de la Corte, aunque su vocación es siempre correcta, se suma a la mayoría y en ocasiones se ve oscilante".

De Felipe de la Mata

"Es una extraordinaria abogada, a carta cabal, y sus votos particulares evidencian jurídicamente las falacias y los errores que intencionalmente comete el tribunal".

De Janine Otálora

"Otro Magistrado honorable, que generalmente vota en contra de los demás".

De Reyes Rodríguez

"Es buena mujer, pero muy blanda, no tiene currículum y vota con la mayoría. Es como subordinada".

De Mónica Soto