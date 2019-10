Exigen renuncia de Durazo y Sandoval

Ciudad de México— El activista Javier Sicilia aseguró que tanto el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, como el Secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, deben renunciar tras haber evitado detención de Ovidio Guzmán López.

Cuestionado en el Senado, tras salir de una reunión con legisladores, el fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad afirmó que lo sucedido ayer en Culiacán es una humillación grave para el Estado.

"No sólo Durazo, quien estaba detrás de Durazo dirigiendo el operativo, que sabe, porque Durazo no sabe, debió de haber una simbiosis. Los dos deberían de irse, nos pusieron en una situación muy grave a la nación y al Estado", manifestó.

El poeta afirmó que hasta ahora el proceso de pacificación prometido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en campaña ha fracasado.

"Miren el desastre. Ni atención a víctimas ni un proceso de pacificación correcto porque no se ha tejido una política sistemática y porque no se ha tomado en cuenta como prioridad de la nación. Olvidemos el aeropuerto, olvidemos Dos Bocas, olvidemos tanta cosa, la prioridad de la nación, y lo reconoció el Presidente, es la paz y la justicia en este País", indicó.

"Sin eso, todo lo demás está roto, está muerto y no sirve para nada", agregó.

Sicilia criticó que el operativo fuera improvisado, lo calificó como "chafa" y cuestionó haberlo llevado a cabo sin inteligencia.

"Yo siempre he estado en contra de que el Ejército esté en las calles, pero si lo sacaron, y hay un enfrentamiento de esta gravedad, que es una guerra, y dejar humillarse por el crimen organizado al Ejército, me parece deleznable", expresó.





AMLO debe reconocer fallo de estrategia: PRD

Nadie culpa al Presidente Andrés Manuel López Obrador del poder del narcotráfico en México, pero debe ser humilde y reconocer que su estrategia para enfrentarlo ha fracasado, exigió el dirigente el PRD, Ángel Ávila.

"No le echamos la culpa de la situación de inseguridad, de violencia y de la fuerza del crimen, sí lo heredó de gobiernos pasados, pero sí lo responsabilizamos de la mala estrategia para enfrentar a estos narcotraficantes.

"Estamos ante un Estado fallido y el Gobierno debería reconocer eso, debería ser humilde y aceptar que su estrategia de abrazos y no balazos, de acusarlos con las abuelitas, de fuchi-guacala, no ha funcionado y necesita cambiarla", afirmó.

Al cuestionarle si hubiera sido mejor retener a Ovidio Guzmán, aunque esto podría implicar la muerte de ciudadanos, el perredista aseguró que el Presidente estaba obligado a no negociar.

"No puede entrar en una negociación con criminales, porque entonces la señal es que estamos en un Estado débil. No se debió haber negociado. La protección de los ciudadanos debió hacerla desde que se planeó el operativo, pero por lo que vemos ni siquiera hubo planeación", agregó.

Aseveró que es necesario que el Presidente sea más abierto para que especialistas, partidos y gobiernos de todos los órdenes ayuden a construir una verdadera estrategia contra el crimen.

Por su parte, el dirigente de PRI, Alejandro Moreno, pidió unidad en lugar de críticas.

"En estos momentos que vive nuestro país, en el @PRI_Nacional convocamos al acuerdo, al diálogo y a la conciliación porque los mexicanos queremos que haya paz y seguridad. Primero está cuidar los intereses de las familias de todo México.

"Ayer fue un complejo e inaudito día en materia de seguridad. No es momento de ataques políticos. Hay que respaldar a las Fuerzas Armadas, que son un orgullo para México, y buscar mejorar la seguridad de todos los mexicanos. Le exigimos resultados al Gobierno Federal", escribió en su cuenta de Twitter.