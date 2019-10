'Si infringen principios, serán castigados'

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los superdelegados investigados por la Secretaría de la Función Publica serán castigados si se demuestran los delitos por los que son acusados.

"Si estos coordinadores están infringiendo estos principios y hay elementos, pues desde luego que van a ser castigados", aseguró en conferencia matutina.

López Obrador consideró que los superdelegados investigados podrían separarse del cargo solo si la Secretaría de la Función Pública lo solicita.

Ayer, durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, reveló que 10 superdelegados son investigados por el supuesto uso electoral de los programas de bienestar.

"Que se investigue y que sin impunidad para nadie se actúe. Sobre si se tienen que separar del cargo, eso lo tiene que recomendar la misma Secretaría de la Función Pública", aseguró.

"¿Usted recomendaría que dejaran el cargo?", se le cuestionó.

"No, no, pero ella, si lo considera, es libre, es independiente, si considera que son asuntos graves", respondió.

López Obrador rechazó las comparaciones con adversarios y Gobiernos anteriores.

"Lo único que calienta es que nos quieran comparar con nuestros adversarios, con los conservadores, con los que ya no están en el Gobierno", comentó.

"Este tipo de cosas no son asuntos complejos, porque sencillamente yo no protejo a nadie, no soy cómplice, no voy a encubrir a nadie".

El presidente volvió a dar lectura a la carta que envió esta semana a todos los funcionarios para exigirles que no se metan en asuntos partidistas.