Rechaza Cámara de Diputados adelantar comparecencia de Durazo

Ciudad de México— La fracción parlamentaria de Morena frenó la posibilidad de que la Cámara de Diputados adelantara la comparecencia del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, por los hechos de Culiacán.

El grupo mayoritario avaló que mañana los partidos discutan en el Pleno el tema, luego de que el jueves pasado, durante el debate de la miscelánea fiscal, el PAN utilizó su tiempo en tribuna para acusar al Gobierno federal de rendirse ante el crimen organizado, tras liberar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

La solicitud de adelantar la comparecencia fue puesta sobre la mesa por Acción Nacional y desechada por Morena y por el coordinador del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, en menos de cinco minutos, con el argumento de que fue pactada por los canales oficiales y no había tema para adelantarla.

Posterior a la reunión de la Junta de Coordinación Política, el diputado de Morena Pablo Gómez indicó que la comparecencia de Durazo, prevista para el 31 de octubre, permanecía sin cambios debido a que la fecha no podía modificarse.

El morenista adelantó que mañana sí discutirán en el Pleno la liberación de Ovidio Guzmán, luego de que la semana pasada Acción Nacional abrió el tema en tribuna.

"La junta ha decidido hacer mañana una discusión dentro del concepto de agenda política porque en realidad esta discusión ya empezó la semana pasada, pero nada más de parte de Acción Nacional, nada más ellos hablaron, los demás partidos no", señaló.

Jorge Espadas, diputado del PAN, informó que su partido planteó que la comparecencia de Durazo se llevara a cabo el próximo miércoles, día en el que no se tiene prevista la asistencia de algún Secretario de Estado, pero la propuesta fue rechazada con el argumento de que ya había una fecha pactada.

"El argumento de nosotros es que es un hecho sin precedentes y que las ciudadanos y ciudadanos merecen conocer las circunstancias, los hechos que realmente ocurrieron y a qué se debe la fallida estrategia de las fuerzas de seguridad. El argumento para rechazarlo fue que ya estaba agendado para el día 31 y luego entonces no habría ningún interés por parte de la mayoría para adelantar esta comparecencia", expuso.

El acuerdo de la Jucopo establece que el debate sobre los hechos de Culiacán, Sinaloa, se realizará mañana después de la sesión solemne para conmemorar el aniversario del voto femenino y de la comparecencia de la Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores.

El miércoles, la Cámara de Diputados conmemorará el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, discutirá la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), en caso de que la Comisión de Salud remita el dictamen, y abordará un punto de acuerdo sobre Compostela, Nayarit, municipio que se encuentra en conflicto luego de que la ex Alcaldesa Gloria Núñez solicitó licencia para competir por una senaduría y, tras obtener un escaño, intentó regresar a la Presidencia Municipal.

El jueves será la comparecencia de la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.