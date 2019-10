Medina Mora puede aportar pruebas: Gertz

Ciudad de México— El fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, aclaró que el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, tiene derecho de aportar todas las pruebas que convengan a su interés.

Explicó que no se le puede formular ninguna imputación hasta que Medina Mora deje de presentar argumentos a su favor.

"Nosotros tenemos que darle a la parte que fue denunciada todo el derecho a portar las pruebas que tenga para esclarecer su situación; mientras eso se lleve a cabo, nosotros no podemos hacer una imputación previa porque sería tanto como decidir antes de tener las pruebas suficientes", aclaró en rueda de prensa.

Envuelto en conflictos de interés y con una denuncia en su contra por lavado de dinero, Eduardo Medina Mora renunció el 3 de octubre a su cargo como Ministro de la Suprema Corte de Justicia.

La renuncia no fue presentada al titular de la Corte, el Ministro Arturo Zaldívar, sino directamente en Palacio Nacional poco antes de las 16:00 horas al Presidente Andrés Manuel López Obrador quien esa misma noche la aceptó.

Posteriormente, el 8 de octubre, el Senado también aceptó la renuncia del ahora ex Ministro.