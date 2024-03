Descarta INE prohibir la Hora Nacional

Ciudad de México.- El INE no puede prohibir la Hora Nacional porque atentaría contra la libertad de expresión.

Así lo determinó la Comisión de Quejas del organismo al resolver la denuncia de los panistas Federico Döring y Alberto Mendoza.

“Se determina improcedente acoger la pretensión de los quejosos en el sentido de prohibir de manera absoluta a los concesionarios la transmisión de la Hora Nacional, pues ello constituiría una restricción desproporcionada a la libertad de expresión, máxime que bajo la apariencia del buen derecho no se considera intrínsecamente ilegal.

Siempre que se respeten los principios constitucionales que se aducen transgredidos y se respeten los límites constitucionales y legales previstos en la propaganda gubernamental, considerando que se encuentra en curso la etapa de campaña en el presente proceso electoral”, determinó la Comisión.

Los consejeros declararon improcedente la queja sobre tres programas de la Hora Nacional, en los que se habló sobre Claudia Sheinbaum, pues el 28 de febrero ya habían aplicado una medida cautelar.

En ese acuerdo se pidió a la Dirección de Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación asegurarse de que la Hora Nacional cumpla con el principio de imparcialidad en la contienda, pues al hablar de candidaturas o partidos podría romper la neutralidad a la que está obligada el Gobierno.

También se ordenó al Instituto Politécnico Nacional, que produce el programa, garantizar que no se viole la legislación electoral. Mientras que a los conductores se les exigió no hacer comentarios que “favorezcan o perjudiquen a un partido político o coalición, o bien a personas aspirantes, precandidatas, candidatas a cargos de elección popular”. En esa sesión, la consejera Claudia Zavala llamó a todas las estructuras del Estado a no entrometerse en la elección.

Ejemplificó que la Hora Nacional es un programa que se transmite en cadena nacional, por lo que su impacto no es menor, y todos los Gobiernos deben vigilar que los recursos públicos no se usen para beneficiar o afectar a un partido o candidato. “Hacer un llamado a todas las estructuras de Gobierno, del Estado, a que se cumpla y tengan en cuenta el modelo previsto en el Artículo 134 de la Constitución, que no solamente es para la conducta de servidores públicos, también para el uso imparcial de todos los recursos públicos que son concedidos a las autoridades del Estado mexicano para que no puedan ser aplicado de ninguna forma y en ninguna vertiente a cuestiones que tengan que ver con las contiendas electorales”, demandó.