Critican presidentes de PAN y PRD participación de AMLO en ONU

Ciudad de México.— Los presidentes nacionales del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, criticaron el viaje que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo a Nueva York, al considerar que acudió a abogar por temas que su Gobierno no ha podido atender.

El presidente del PAN, Marko Cortés, calificó como un desperdicio de tiempo y de recursos el viaje para participar en la sesión de apertura del Consejo de Seguridad de la ONU.

Cortés subrayo que el mandatario federal acudió a la ONU a dar un monólogo, pero rechazó asistir a los foros internacionales donde se analizan temas fundamentales, como el cambio climático y la economía.

"Qué desperdicio, señoras y señores, que desperdicio de tiempo, de dinero, el viaje que hizo el presidente López Obrador a Nueva York para un monólogo, para no estar donde sí estuvieron los jefes de Estado, los presidentes de otros países del mundo, negándose al diálogo. No quiso estar en el Foro de Medio Ambiente, de energías limpias, no quiso estar en la discusión de economía", criticó.

El panista consideró un desacierto que el jefe del Ejecutivo federal hablara de lo que no ha hecho en México, como el combate a la pobreza.

"Hoy nuestro país tiene 3.8 millones de más pobres y esa fue la primera bandera de este Gobierno: combatir la pobreza, y en lo único que se ha convertido es en una fábrica de pobres", afirmó.

El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, coincidió en que fue una "desfachatez" que el mandatario federal acudiera a la ONU a poner a México como ejemplo de combate a la pobreza y a la corrupción, cuando las cifras oficiales muestran todo lo contrario.

"Que no sigamos haciendo como país el ridículo al ir al Consejo de Seguridad de la ONU a disque poner a México como ejemplo de combate a la pobreza, a la desigualdad y como ejemplo de combate a la corrupción, no hay mayor desfachatez que lo que ayer escuchamos, cuando las propias cifras oficiales nos hablan exactamente de todo lo contrario", reiteró.

El 9 de noviembre pasado, el presidente viajó a Nueva York para encabezar la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. Ahí aseguró que el programa Sembrando Vida se ha aplicado con éxito en México y anunció que presentará un plan mundial de Fraternidad y Bienestar financiado, en parte, por las mil personas más ricas del planeta, para garantizar el derecho a una vida digna de 750 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares diarios.