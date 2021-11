Pide AMLO a Biden legalizar a 11 millones de mexicanos

Nueva York.- El presidente Andrés Manuel López pidió desde Nueva York a su correligionario de Estados Unidos, Joe Biden, que cumpla el compromiso de legalizar a 11 millones de mexicanos en ese país y que migrantes no sean maltratados.

"Voy a hablar con él (con Joe Biden) para que se cumpla el compromiso de regularizar la situación de los mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos. Que tiene el compromiso de regularizar a 11 millones de migrantes, no es un asunto sólo de él, se requiere de la aprobación del Congreso.

"Pero nosotros vamos a ayudar para que también el Congreso de Estados Unidos respalde al presidente Biden y se logre esta regularización y también que no se maltrate a los migrantes mexicanos ni a ningún migrante del mundo", comentó López Obrador.

En un mensaje transmitido en video, el Mandatario federal se dirigió a los migrantes asegurándoles que él volverá a Estados Unidos para hablar con el presidente Biden y reiteró que lo que México busca es ser respetado.

"Voy a regresar a Estados Unidos, yo estoy comprometido con ustedes y no les voy a fallar y voy a hablar con el Presidente Biden que ha actuado de manera muy respetuosa como también lo hizo el presidente Trump.

"Porque nosotros no queremos confrontación, no queremos pleito, lo que queremos es que nos respeten, porque somos un país independiente, libre y soberano, no somos una colonia de ningún país extranjero. Lo entendió el presidente Trump y también lo entiende muy bien el presidente Biden", afirmó.

A unas horas de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, fuese removido tras la polémica boda que protagonizó en Antigua, Guatemala, con la consejera electoral, Carla Humphrey, López Obrador dijo que en su Gobierno ya no se permite la corrupción y ya se terminaron los lujos.

"Ya se está logrando la normalidad en lo económico, también decirles que no se nos ha caído la recaudación, que tenemos presupuesto, que no tuvimos necesidad de endeudar al país, porque ya no se permite la corrupción y porque ya no hay gastos suntuarios, gastos superfluos, ya no hay lujos en el Gobierno", expresó.

"Esto nos permite ahorrar y todo lo que se está obteniendo por no permitir la corrupción va al pueblo, son programas para ayudar a la gente más humilde, todos los adultos mayores de nuestro país, ancianos respetables, están recibiendo suspensión y ya tomamos la decisión de ir aumentando cada vez más ese monto para el 2024".

El presidente agradeció las muestras de cariño de los migrantes en su visita a Nueva York para presidir la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU.

"Este es el mensaje en esencia para hoy y me da muchísimo gusto estar en New York, aquí abajo están muchos paisanos, muy queridos, yo lo quiero mucho, como ustedes me quieren a mí.

"Yo admiro a los héroes, a las heroínas, a quienes abandonan sus pueblos por necesidad para venir a buscar algo que mitigue su hambre, su pobreza, yo soy un ferviente admirador de todos los migrantes del mundo", finalizó.