Discuten en San Lázaro presupuesto para 2022

Ciudad de México- El grupo mayoritario y la Oposición midieron fuerzas al arrancar en el Pleno el debate presupuestal para el ejercicio fiscal del 2022.

Los grupos parlamentarios expusieron sus prioridades y defendieron las propuestas para lograr un mejor gasto el próximo año, para que sea, argumentaron, más equitativo, que combata la pobreza y genere crecimiento económico.

El dictamen prevé un gasto de poco más 7 billones 088 mil millones de pesos y se esperan más de mil reservas para proponer modificaciones en el etiquetado de programas y partidas.

La alianza Va por México arrancó el debate mostrando su unidad y la representación que tienen.

Los legisladores del PAN, PRI y PRD subieron todos juntos a la tribuna y los coordinadores parlamentarios posicionaron sus posturas ante el dictamen que privilegia los programas sociales y las mega obras del Ejecutivo federal.

Diputados de los tres partidos se colocaron a lo largo de toda la mesa directiva y desplegaron un gran manta, que decía "Unidos para defender a México", con el logo de Va por México.

"Para las diputadas y los diputados del PAN, del PRI y del PRD, los que estamos aquí, los que conformamos la Coalición de Va por México para nosotros no existe una herramienta de política pública más importante, más determinante para la gente que el presupuesto público anual.

"No venimos a criticarles o a oponernos a todo el presupuesto, no es a todo, lo decimos con claridad, lo que hoy les pedimos es que ustedes nos entiendan.

"No venimos con la 'marcianada' de pedirles que se saquen 500 mil millones de pesos más, no venimos con eso, con exactamente los 7 billones 88 mil y poquito más, millones de pesos, es como estamos planteando un proyecto alternativo, ni un peso más", planteó el coordinador panista Jorge Romero, acompañado de los legisladores del PRI y PRD.

Dijo que proponen una reactivación económica y un mejor paquete de asistencia social, pero también piden que se entienda que en este país no hay solamente un Gobierno federal.

Resaltó que hay 32 Gobiernos de entidades estatales y de casi 2 mil 500 municipios, por lo que el dinero debe de ser para que lo ejerzan todos los Gobiernos, incluidos los estados y los municipios que gobierna Morena.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, pidió respeto y que se atienda a las propuestas de la Oposición, que se tome en cuenta la demanda federalista de los municipios y los estados, ahorcados financieramente.

"Los estados y los municipios los están observando, están observando esta discusión y, si se aprueba lo que tienen, estarán estrangulando a los municipios de este País.

"Le pedimos a la mayoría oficial que acepte debatir nuestros argumentos y reorientar el Presupuesto a estados y municipios, muchos de ellos gobernados por sus correligionarios. Un Presupuesto federal debe regresar a los estados y los municipios los recursos que de allá vienen", expuso.

Moreira se pronunció por lograr acuerdos y debatir con profundidad el presupuesto, así como evitar la polarización.

"No olvide esa mayoría, que solo votó por ustedes el 48 por ciento. Que las oposiciones, incluyendo los de otros partidos, tenemos el 52 por ciento de los votos. Que si ustedes son más diputados es por una ficción que se llama sobrerrepresentación, pero que los mexicanos no les dieron la mayoría, ni aquí ni para otras reformas", sostuvo Moreira.

El coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, expuso que inicia la discusión de un presupuesto inercial con una mayoría oficialista que debería escuchar a la Oposición, que también tiene la representación de la sociedad.

"Es una obligación que el Constituyente estipuló en su momento, que se revise y se modifique el presupuesto de la Nación aquí en la Cámara de Diputados, es una obligación de todos los que representamos al pueblo, que revisemos este presupuesto y que lo hagamos de manera muy responsable.

"Veremos hoy, frente a las propuestas de nuestra colación cómo vota Morena. Vamos a presentar propuestas para que haya más recursos para las mujeres, para las estancias infantiles, para los albergues de mujeres violentadas y ojalá que se escuche por parte de Morena y de sus aliados, y podamos trabajar en consenso para que haya más y mejores recursos para las mujeres", expuso el legislador del PRD.

Concluidos los posicionamientos de la Oposición, por Morena la diputada Laura Imelda Pérez defendió la propuesta del Ejecutivo federal.

Dijo que el presupuesto no tiene una visión asistencialista, sino una política de inclusión productiva para que a la población se le garanticen sus derechos inherentes, desarrollo y crecimiento sostenible para el País.

Aseveró que también es un dictamen sensible a los estados y municipios, porque el gasto federalizado aumenta en un 4.7 por ciento.

Respondió a Romero que la propuesta de la Oposición, en efecto, no es "marcianada", sino una hipocresía de la derecha.

"Exigen más recursos para estados y municipios aun cuando no hay esfuerzo recaudatorio y ya hay un incremento; piden infraestructura, 'pero esos proyectos no, mejor otros', como los que ellos hacían y dejaban abandonados o que sólo servían de adorno; reclaman deuda pública que ellos crearon y que este Gobierno ha sostenido porque no ha aumentado en términos reales.

"El grupo parlamentario de Morena va a favor de este presupuesto porque tiene una visión global y busca abatir las desigualdades que prevalecieron durante los Gobiernos del PRI y del PAN", sostuvo en tribuna acompañada de diputados de Morena, que también portaban carteles resaltando los beneficios del Presupuesto del 2022.

También por Morena, César Agustín Hernández reclamó que la Oposición se haya salido cuando inició el posicionamiento de la mayoría.

"Argumenta la Oposición que quiere debatir y no se encuentra presente. Se ha agotado el diálogo en el seno de la Comisión, se les ha escuchado y dicen que no tenemos la disposición ni la apertura para ejercer debate.

"Por todo lo mencionado es que el grupo parlamentario de Morena apoyaremos este dictamen de presupuesto ya que estamos seguros que el 2022 será un año de consolidación para la recuperación económica de nuestro País, avanzaremos sin incrementar impuestos y con estabilidad macroeconómica y social", dijo.

Por Movimiento Ciudadano, la vicecoordinadora Mirza Flores dijo que como Oposición no van a renunciar a la atribución de revisar el Presupuesto de Egresos.

"Esta es una de las atribuciones a las que no vamos a ceder, desde la Bancada Naranja ni un solo milímetro para con la frente en alto dar la discusión y el debate saludable, constructivo en favor de las y de los mexicanos que están esperando allá afuera están esperando que seamos su voz, que no tienen colores allá afuera, que tienen necesidades y que esas necesidades se pueden paliar con lo que aquí de manera sensata se vote.

"Tienen un discurso permanente el Gobierno y las bancadas que hacen mayoría, que es que le van a dar para atrás a toda la política neoliberal que tanto daño le ha hecho a este país y cuando se dice que se va a dar para atrás a la política neoliberal, pues entonces en ese momento se bajan las cortinas y se apaga el debate", reclamó.

También por MC, Salomón Chertorivski expuso que en San Lázaro no se puede hablar de nada sustantivo, de las necesidades reales de la ciudadanía, ni de las urgencias de estados o regiones enteras del País, porque el autoritarismo del Gobierno ha impuesto condiciones obcecadas en su cerrazón, antidemocráticas y que profesan por igual el Ejecutivo y su mayoría.

Acusó que Morena quiere cancelar el debate del Presupuesto con la entrega irregular del dictamen y recordó las palabras de Porfirio Muñoz Ledo con la frase: "pero qué manera de legislar".

"Confirmamos que no se trata ni de un error ni de un descuido, sino de una decisión política deliberada que busca cancelar el debate, escapar de la crítica, desplazar a los demás representantes en suma, negar y ningunear al parlamento.

"No recuerdo un episodio de esta magnitud en el Congreso mexicano y no estoy seguro que las diputadas y los diputados de la coalición mayoritaria se den cuenta de la gravedad del precedente que están a punto de cometer", expuso sobre cómo se quiere ignorar a la Oposición.