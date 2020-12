Covid-19: 'Hay que esperar a que mueran para tener camas'

Especial

Ciudad de México— Con al menos 4 mil 854 camas ocupadas en hospitales de la Ciudad de México y casi 19 mil 500 muertos, familiares de enfermos, personal de Salud y autoridades urgieron medidas de prevención.

Paramédicos y familiares dijeron a Reforma que, en las últimas semanas de contagios a la alza, han esperado más de cinco horas para ser ingresados a los hospitales y contar con atención médica.

Uno de estos ejemplos ocurrió en el Hospital General de Zona 32, en la Alcaldía Tlalpan, donde paramédicos mantenían a los enfermos a bordo de las ambulancias. Este nosocomio llegó ayer a su máxima capacidad.

"No hay camas disponibles, literalmente tenemos que esperar a que alguien fallezca o se vaya de alta para ocupar su cama", contó el paramédico.

Mientras los vehículos permanecen estacionados, lamenta el personal de salud, no se puede responder a otro llamado, pues deben esperar hasta que los pacientes sean ingresados.

Ayer, la Capital tenía 34 hospitales sin cupo, 7 con disponibilidad media y sólo cuatro nosocomios con disponibilidad en verde -dos sólo reciben a menores-.

"Me gustaría que hagan conciencia, esto está peor que cuando inició. Cuando inició no habíamos llegado al grado de saturar los hospitales, hoy llegamos a ese grado. No es un juego, es una realidad triste, a la que hemos llegado a base de nuestra irresponsabilidad como ciudadanos", lamentó el paramédico.

En redes sociales circuló ayer un video en el que se observó cómo familiares de un hombre en una cápsula pedían atención médica y el personal médico les indicaba que no contaba con ventiladores disponibles.

El hombre falleció a los pocos minutos de llegar al hospital.

"Es muy lamentable decirlo, pero están saturados los hospitales, no hay dónde ponerlos. Algunos llegan por urgencias y los tardan, pero aunque los llevemos en una ambulancia tampoco los pueden recibir rápido", contó otra paramédico, quien recibe la orden de traslados desde el 911.

Esta semana la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que, ante los aumentos de contagios y personas que buscan un hospital, aumentarán las camas.