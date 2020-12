Dice López Obrador que aunque sea tarde, pero está rectificando

Elizabeth Ruiz / Agencia Reforma

Ciudad de México— Luego que se le preguntara por qué no puso a Horacio Duarte en Aduanas desde el inicio del sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, aunque sea tarde, seguirá "rectificando" el rumbo en dependencias para desterrar el influyentismo.

"Tú me dices, por qué no a Horacio desde el principio. Bueno pues porque no pensábamos que íbamos a necesitar a Horacio desde el principio. Lo importante es que, aunque sea tarde, estamos corrigiendo, rectificando.

"Y vamos a seguir limpiando, vamos a seguir limpiando porque muchos pensaron que era más de lo mismo, que podían llegar y lo mismo, las relaciones y que la política era desayunar con políticos y comer con políticos y cenar con políticos y levantar el teléfono y hacer uso del influyentismo. Y todo eso se hace un lado", dijo López Obrador respecto a Ricardo Peralta, primer Administrador General de Aduanas de su Gobierno y que era un recomendado de la Secretaria de Gobernación.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal comentó que para llevar a cabo su transformación requiere servidores honestos.

"Entonces, a ver ahora, vamos a llevar a cabo la transformación, con quién, dónde están los servidores públicos que necesitamos para esta circunstancia, para este momento de transformación. Que sean honestos, que sean responsables, que le tengan amor al pueblo, dónde están y no es fácil.

"Por eso, hablo de que nos dejaron un elefante echado y reumático que lo estamos parando y está empezando a caminar", expresó.

El presidente agregó que la crisis en México no solamente es económica o política, sino una crisis por la pérdida de valores.

"La crisis en México tiene que ver con todos los campos de la vida pública, no sólo es una crisis económica o de bienestar, es una crisis política, es una crisis de valores.

"Entonces, fue un proceso de degradación progresiva, yo lo atribuyo al predominio del modelo neoliberal, al poner por delante el individualismo, el afán de lucro, el hacer a un lado la vocación de servicio. Es una mentalidad conservadora, dicen que nosotros tenemos el poder de los nacos. Porque eso estaba ahí y eso se arraigó con el neoliberalismo, el racismo y clasicismo; y se abandonó la mística, los principios, los ideales", finalizó.