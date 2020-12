'Vacuna vs Covid no será solución a corto plazo a la crisis económica'

Tomada de internet

Ciudad de México— La vacuna contra el Covid-19 no será la solución de corto plazo a la crisis económica y habrá una verdadera recuperación cuando se le dé la vuelta a la pandemia, señaló José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras, Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

"La vacuna apenas se va a empezar con ella y no va a ser la solución de corto plazo. No va a haber una verdadera recuperación económica en tanto no le hayamos dado la vuelta a la página a la contingencia sanitaria y los riesgos de contagio.

"Esta nueva realidad tiene que darse cuando esté estabilizada la pandemia. No se va a poder hablar de una verdadera recuperación cuando existe el riesgo latente y la planta productiva no puede trabajar a toda su capacidad", señaló López Campos en videoconferencia.

Consideró que lo que se está viviendo es una reactivación económica, que no es lo mismo que una recuperación.

"Se están reactivando las actividades, pero si no somos responsables y solidarios, tenemos que volver al cierre de establecimientos y el daño que le hace a la economía es permanente, y ya tenemos muchas personas sin empleo.

"Muchos establecimientos, especialmente mipymes, no van a poder abrir de nuevo sus puertas porque no tendrán las condiciones para reactivar", comentó.

Hizo un llamado a ser responsables y a evitar contagios, por lo que se deben respetar los protocolos sanitarios en los establecimientos y zonas turísticas.

"Si no somos responsables, tenemos que volver al cierre de establecimientos y el daño que le hace a la economía por la parálisis también es de manera permanente. Ya tenemos a muchas personas sin empleo y muchas micro (empresas) no podrán abrir de nuevo sus puertas. De manera que seamos responsables y solidarios", subrayó.