Acusa AMLO politiquería de gobernador de Texas

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que la orden ejecutiva del gobernador texano Greg Abbott, que designa a los cárteles mexicanos del narcotráfico como organizaciones terroristas, tiene propósitos electorales.

"En Estados Unidos hay elecciones en Texas. Están usando el tema migratorio con propósito electorales, habría que ver si le corresponde a él hacer está declaratoria, y no el Gobierno federal, pero en noviembre hay elecciones y ellos siempre utilizan con propósito electorales", declaró.

En conferencia, el mandatario federal señaló que si Abbott quiere reelegirse debe considerar que en Texas hay muchos mexicanos y advirtió que ya no es bien visto el maltrato a los migrantes.

"En ningún estado de la Unión Americana y que no olvide el señor que hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos y nosotros hemos dicho con mucho respeto que quien no trate bien a nuestros paisanos no creo que vaya a contar con votos de mexicanos.

"No vamos nosotros por ejemplo a permitir maltrato, todo esto es politiquería hace como un mes, dos meses, implementó el Gobernador de Texas un operativo para revisar los frenos, bloqueó la frontera causando muchísimos daños al comercio", agregó.

El tabasqueño aseguró que construir muros y maltratar a migrantes ya no tiene un efecto positivo ante los electores.

Este miércoles, Abbott informó en conferencia de prensa que envió una carta al presidente Joe Biden y a la Vicepresidenta Kamala Harris pidiéndoles que se designe de la misma manera pero a nivel federal al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación y a otros cárteles que producen y distribuyen fentanilo.

En el último informe de la DEA sobre amenazas a la seguridad de EU, destacó que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es la organización criminal de más rápida expansión en México y, junto con el Cártel de Sinaloa, uno de los dos grupos dominantes en el tráfico de droga, según el más reciente informe de la DEA sobre amenazas a la seguridad de EU.

En ese país, el CJNG tiene presencia en 26 de las ciudades más importantes, incluyendo Honolulú, en las islas de Hawái, y San Juan, en Puerto Rico.