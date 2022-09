Dice AMLO que usan a Prodecon para evadir impuestos

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que a evasores fiscales de utilizar a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) para sus intereses.

Estos evasores fiscales, dijo, podrían estar interviniendo en obstaculizar el nombramiento de quien tendrá la titularidad de esa Procuraduría, cargo vacante desde hace un tiempo ante la renuncia de Diana Bernal.

"Yo llevo ya casi 4 años y no he podido cambiar al presidente de un Instituto (dijo en alusión a la Prodecon) Mando las ternas y se amparan, no he podido. Lo sigo haciendo, mando las ternas al Senado, porque mucho evasor fiscal utiliza este Instituto (Procuraduría) para no pagar los impuestos. No dudo que haya abusos, pero bueno, ahí está el SAT o la Fiscalía o el Poder Judicial", señaló.

"Hay una especie de encargado de despacho, pero no es nombrado, está un encargado de despacho", señaló.

Dijo que los intereses en torno a esta institución se mueven para pretender incidir en la misma.

"Era la señora Diana Bernal ( la titular) y no he podido (nombrar). El mismo grupo continúa ahí mandando", expuso el tabasqueño.

En su conferencia matutina, en Palacio Nacional, el Mandatario expuso el caso de la Prodecon, como un ejemplo del andamiaje creado para defender intereses particulares y para dificultar la acción del gobierno en algunas áreas.

"Es muy importante tenerlo claro. Una vez di a conocer aquí todas las reformas a la Constitución en el periodo neoliberal y todas las reformas votadas en acuerdo político fueron para beneficiar a particular, para perjudicar al pueblo, nada a favor de la mayoría de los mexicanos, todo a favor de una minoría", apuntó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó al Gobierno federal anterior de sectarios.

"Estaba tomado, secuestrado. Era un gobierno sectario, no representaba a todos los mexicanos. Es el coraje que tienen, pero vale la pena seguir por la transformación", añadió.