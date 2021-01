Vuelven a visitar a sus muertos

Omar Morales / El Diario de Juárez / Alfredo busca a su padre, quien fue llevado a la fosa común Omar Morales / El Diario de Juárez / El señor José Ramiro aprovechó para llevar flores a su mamá

Ciudad Juárez— Sólo con un post-it escrito con pluma y donde venía la ubicación de la tumba de su padre en la fosa común del panteón San Rafael, Alfredo lo buscó ayer en la mañana, en las primeras horas desde la reapertura de los cementerios municipales.

Lo buscó, pero no lo encontró, porque en las tablas blancas que están sobre cada tumba la información está incompleta y no tiene una secuencia.

Alfredo trató de ubicar el lote 4C, Fila 9N y Fosa 15, de acuerdo con la información que le dieron en la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, en las tablas no venían letras, sólo números, unas tenían una cifra arriba y otras no, había varios números, pero no en el orden para buscar las letras y números como los que le dieron a Alfredo.

“Vine a buscar a mi papá a la fosa común, es muy difícil, pues no trae mucha información, no tienen mucha información en las barras que tienen, qué número son, el lote, no hay algún letrero que diga ‘lote número tal’… No sabemos qué significa todo eso”, mencionó.

Explicó que su padre tenía 91 años y falleció atropellado el 6 de noviembre del año pasado.

Relató que debido a que no cuenta con un acta de nacimiento de su padre no le entregaron el cuerpo en el Semefo, y cuando volvió le dijeron que ya estaba en la fosa común, pero no había podido ingresar al panteón porque estaba cerrado, hasta ayer que abrieron.

“En el Semefo, según esto que tenían muchos cuerpos y que ya no cabían, que por la pandemia, pero no se sabe qué movimiento”, expuso.

Aseguró que tenía la confianza de que el cuerpo de su padre estaba en el Semefo porque en la Fiscalía le dijeron que no lo iban a mover hasta que presentara el acta de nacimiento.

“Resulta de que pedí información para ver si podía identificarlo, y me dijeron que no, que ya lo tenían en el panteón, no me supieron decir cuándo la trajeron para acá”, relató.

Dijo que primero va a arreglar el acta de nacimiento de su papá, porque tiene mal los apellidos, y después va a sacarlo de la fosa común, “porque está muy feo”.

La vocera de la Fiscalía General del Estado, Joselyn Guzmán, dio a conocer que de acuerdo con los datos que traía Alfredo, el cuerpo que está en esa fosa no corresponde a una muerte por atropello en noviembre del 2020.

“El cuerpo de esa fosa sigue bajo resguardo del Ministerio Público. Sigue sepultado y es un indigente de junio del 2017”, manifestó.

Alfredo aseguró que iba a volver a la Fiscalía General del Estado porque quiere sacar a su padre de la fosa común y darle otra sepultura.

“Todo este tiempo he estado con tristeza porque no pude venir a despedirme, porque no lo vi cuando murió”, comentó.

Familias que tenían meses sin acudir al cementerio fueron ayer a visitar a sus familiares fallecidos y a llevarles flores, como el caso de José Ramiro, que junto con su hermano y su cuñada fueron a la tumba de su madre.

Contó que para su familia es una tradición ir al panteón al sepulcro de su madre varias veces al año, pero el año pasado no pudieron entrar el 10 de Mayo, ni en la fecha de su cumpleaños o en la de su fallecimiento, o el Día de Muertos.

“Vimos que ya estaba abierto y podíamos entrar, y ya teníamos mucho que no le dábamos la vuelta a mamá”, agregó José Ramiro.

Indicó que ayer le llevaron flores, “ya va a ser casi el año, ya no tiene nada, tenía coronas y ya se las quitaron, o el aire… pues no hallamos nada”.

En el exterior del cementerio, para los vendedores de flores y frituras también fue una buena noticia que abrieran.

“Créame que, gracias a Dios que los abrieron, porque sí duramos bastante tiempo cerrados”, indicó Blanca Estela otras de las visitantes al panteón.

Afirmó que, aunque siempre estuvo trabajando afuera del cementerio, vendía poco con los funerales, ya que la venta de sus productos la hacen con las visitas, sobre todo los fines de semana.

