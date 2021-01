'Tenitón' sigue caminando

Ciudad Juárez.- Como parte de las actividades que ha emprendido para apoyar a las familias más necesitadas que viven en las colonias del surponiente de la ciudad, la señora Consuelo Gil sigue reuniendo alimentos, ropa y calzado, artículos que planea entregar el próximo 28 de febrero.

La intención es reunir lo más que se pueda de estos productos, pero ya tenemos más de 100 pares de calzado para niños y niñas, además del ofrecimiento de recibir otros artículos que queremos entregar en febrero, dijo la mujer, al dar a conocer la colecta de estas prendas.

A fines del año pasado, Consuelo consiguió donaciones de chamarras con la Iglesia Ministerios de Vida y las entregó a los niños que viven en esa parte de la ciudad; luego promovió la donación de tenis y otro tipo de calzado y tras obtener 60 pares, los entregó a niños y niñas de diferentes edades el pasado 9 de enero.

La señora Gil dio a conocer que después de haber entregado los pares de tenis, empezó una vez más a promover donaciones de calzado, pues son muchos los menores que tienen la necesidad de que se les apoye y ya logró reunir 130 pares.

Ahora, indicó, este calzado será entregado en un convivio a los niños de las colonias del surponiente de la ciudad, como la Pánfilo Natera, Morelos, Lomas de Morelos y Granjas Unidas, evento en el que les darán dulces, pastel y hamburguesas, pero además les entregarán despensas a las familias del sector.

Comentó que en la entrega participan grupos de motociclistas y de clubes de automovilistas que se han unido en apoyo de estas familias de escasos recursos. La entrega será en las instalaciones de una maquiladora por la calle Pavo Real.

Consuelo es una mujer que tiene sus ocupaciones en casa y con su familia, pero eso no le impide ver por los demás, por eso con frecuencia recaba alimentos, ropa y calzado para donarlo a las familias más necesitadas que viven en el surponiente de la ciudad.

“Por eso busco el apoyo de la gente para ayudar a esas familias que viven en casas de m adera y cartón, o de adobe y block, pero en muy malas condiciones; son personas que tienen muchas necesidades y desafortunadamente quienes más sufren son los niños”, señaló.

Aunque no forma parte de alguna asociación o no planea formar una, esta mujer dice que lo que le interesa es ayudar a los que menos tienen, pues aunque ella no vive en la abundancia, hay familias que tienen más necesidades, por eso se decidió a ayudarlas buscando el apoyo de la comunidad.

Ella vive en la colonia Pánfilo Natera, por eso, explica, se da cuenta de las carencias que tienen las familias que habitan por el mismo sector y busca la forma de apoyarlas. Quien desee unirse a esta labor altruista se puede comunicar con ella al número de teléfono 656-198-2952.