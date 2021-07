Vacunaron a más de 30 mil en Tornillo

Ciudad Juárez.- Aquí los que llegaron antes y se registraron son los que pudieron vacunarse. Lamentamos esta situación de que no se haya podido atender a todos, pero aun así rebasamos la meta”

Con más de 30 mil beneficiados, ayer terminó la jornada paragubernamental de vacunación anti-covid desarrollada entre Index y autoridades norteamericanas en el cruce internacional de Guadalupe-tornillo, para la que se facilitó transporte gratuito hasta el sitio ubicado a 46 kilómetros de la mancha urbana.

La campaña a población abierta, paralela a las de Gobierno, ocurrió martes, miércoles, jueves y viernes, como una extensión de los apoyos que en un inicio se designaron a personal de la industria maquiladora.

Sin embargo, las personas no vacunadas son un grupo vasto, por lo que aún quedaron varios sin inocular.

“Ya no alcanzamos cupo, ya nos dijeron que se acabó. Soy ama de casa, pero en mi familia todos trabajan y no tenía modo de transportarme, y como tengo dos criaturas chiquitas no había podido venir”, dijo Rita. Igual que ella, Francisco tampoco pudo acceder al biológico esta ocasión y se quedó sin suministrárselo.

Destacó que en su situación, la falta del antiviral –a pesar de las múltiples campañas de la Federación– se derivó de la desidia, que a su vez se ocasionó por su carga laboral. A Dominga, otra de las rezagadas, también se le complicó de forma previa colocarse el biológico, que en este caso fue el de Johnson & Johnson.

El doctor Lorenzo Soberanes Maya, vicepresidente de Salud de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), agradeció tal apoyo a las autoridades de Index, como Fabiola Luna, presidenta, y Martín Flores, director, recordando que se trató de una iniciativa de particulares con auxilio de funcionarios de los Estados Unidos.

“Agradecemos a Index por todo el apoyo brindado, el transporte, los refrigerios, todo fue de alta calidad. Aquí los que llegaron antes y se registraron son los que pudieron vacunarse. Lamentamos esta situación de que no se haya podido atender a todos, pero aun así rebasamos la meta”, manifestó el también médico.

Fue desde el pasado lunes que se lanzó la invitación a la comunidad que de forma previa no había podido suministrarse alguna fórmula contra el SARS-COV-2. Los camiones salieron de diversos puntos, como Index, así como de maquiladoras y de diferentes supermercados en este esfuerzo de empresarios y el vecino país.