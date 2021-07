Culpa PASA a tiradero de obras por mal servicio

Dilaciones por las obras de construcción en las principales avenidas de la ciudad y un incremento de 13 por ciento en el tonelaje de basura recolectada diariamente fueron factores planteados por la gerencia de la compañía Promotora Ambiental (PASA), concesionaria del Gobierno municipal, al abordar los reportes de falta de este servicio.

“Tengo un año donde mis recorridos, como ejemplo, de 40 minutos al relleno sanitario, son de dos horas y media en este momento. ¿Qué puede suceder? Puede suceder que una ruta se quede varada en medio tráfico y tarde dos horas y media en ir al relleno sanitario e ir a tirar”, dijo Jesús Héctor Zamora Aguilar, gerente general de la compañía en esta frontera.

“Sí, las obras (…) Yo me muevo por toda la ciudad, lo que hago es que aquí está el relleno y esta es la ciudad, lo que hago es recolectar aquí y me voy por Las Torres, recolectar aquí y me voy por la Panamericana. Las dos vías han sido atrofiadas, por donde yo transito, son las dos vías principales”, agregó.

Zamora fue entrevistado luego de que este medio reportara que en el fraccionamiento Horizontes del Sur, en la zona suroriente de la ciudad, los vecinos se quejaron por la falta del servicio que motivó la acumulación de basura en las calles.

“La basura está generando moscas, está generando gusanos, adentro de los domicilios ya hay gusanos; entonces, no es justo que nos tengan pagando impuestos para que nos tengan en este cochinero”, dijo a El Diario Angélica Carranza, residente del fraccionamiento.

En ese sentido, Zamora dijo que, si bien puede haber diversos motivos por los que el servicio se retrase –“las unidades se ponchan”, dijo–, en todas las colonias de la ciudad la recolección debe realizarse tres días por semana, por lo que convocó a la población a reportar al número 072 cuando esto no ocurra.

“Todas las colonias deben de tener tres frecuencias por semana. Está prácticamente partido a la mitad. Se generaron dos pulmones: Juárez se divide en oriente y poniente, dividido por Panamericana (…) la parte oriente, la gran mayoría, esta gran mayoría es prácticamente lunes, miércoles y viernes, y (poniente) martes, jueves y sábado”, dijo.

Zamora mencionó también que la empresa ha recolectado en el mes de julio un “récord” de cerca de mil 600 toneladas diarias, lo cual, dijo, representa un incremento del 13 por ciento con respecto a lo registrado en el mismo mes del año anterior y un aumento en la productividad de la empresa.

Las obras aludidas por Zamora –que insistió en considerarlas benéficas, salvo por el impacto actual en sus tiempos de recorrido– están a cargo del Gobierno del Estado.