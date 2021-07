Impone INE multas históricas a partidos

El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso a los partidos políticos locales multas que son históricas por un monto total de 38 millones 90 mil pesos con motivo de infracciones cometidas en materia de gasto y financiamiento en las campañas realizadas este año.

El acuerdo adoptado hace dos semanas, pero divulgado oficialmente hace unos días por el órgano nacional electoral, especifica que los recursos serán descontados de las ministraciones mensuales que se otorgan a los partidos en el financiamiento público.

Deberán pagar el 25% de su financiamiento hasta descontar el total de las multas, según consta en el acuerdo 1334/2021, votado por una mayoría de los integrantes del Consejo General del INE.

El Partido Acción Nacional (PAN) fue multado con 2 millones 691 mil 728 pesos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con un millón 976 mil 673 pesos, el Partido del Trabajo (PT) un millón 419 mil 241 pesos, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 359 mil 768 pesos y Movimiento Ciudadano con 9 millones 590 mil 707 pesos.

Morena fue sancionado con 17 millones 217 mil 992 pesos, el Partido Encuentro Solidario (PES) con 731 mil 512 pesos, Redes Sociales Progresistas (RSP) con 900 mil 471 pesos; Fuerza por México (FxM) con un millón 651 mil 222 pesos, Partido Nueva Alianza (Panal) con un millón 477 mil 559 pesos y Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 73 mil 309 pesos.

Las multas representan para Movimiento Ciudadano casi el doble de los 5 millones que recibió para gastos de campaña, y para Morena el 82 por ciento de los 21 millones que recibió y para Fuerza por México casi el 100 por ciento de los 1.7 millones que le fueron entregados.

En el desglose particular o individual de las sanciones, las multas más fuertes fueron impuestas a Morena, una por 8 y otra por 7 millones de pesos, de acuerdo con el reporte oficial. Movimiento Ciudadano recibió un multa por 5 millones.

El INE sancionó la falta y deficiencia de informes presentados, propaganda no reportada, eventos no registrados o registrados de manera extemporánea, contratación con proveedores no inscritos en el padrón oficial y omisión de reporte en redes sociales, entre otras faltas.

Una de las sanciones más fuertes correspondió al gasto no reportado, con una multa equivalente al cien por ciento del monto omitido.

Los partidos políticos tienen la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La resolución del INE coincide con la determinación del Tribunal Estatal Electoral, que niega que la coalición “Nos Une Chihuahua” –integrada por los partidos políticos PAN y PRD y ganadora de la elección para gubernatura– haya rebasado el tope de gastos de campaña.