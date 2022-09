Sufren Juárez y EP crisis humanitaria

Las fronteras de México y Estados Unidos viven una crisis humanitaria a raíz de los problemas que enfrentan los migrantes, lamentó el sacerdote Francisco Javier Calvillo Salazar, director de la Casa del Migrante en Ciudad Juárez.

Esto tras su participación en el Encuentro de Obispos Tex-Mex que se llevó a cabo el fin de semana en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con representantes de la Iglesia de ambos lados de la frontera.

PUBLICIDAD

“Es una crisis humanitaria definitivamente, hablamos como Iglesia, y hay que recordar que los migrantes no son números, no son estadística, no son objetos… son personas con derechos, con dignidad. Y hay gente que quiere seguir entrando, que sigue llegando. Hablamos de problemas de salud, de mujeres embarazadas, de menores, de que no hay seguridad, eso es una crisis”, destacó el religioso.

El encuentro entre los representantes de la Iglesia y albergues de Texas y México se llevó a cabo del viernes 2 al domingo 4 de septiembre. El director de la Casa del Migrante acudió en representación del obispo José Guadalupe Torres Campos, quien no pudo asistir ya que falleció su padre.

El Encuentro de Obispos Tex-Mex se lleva a cabo dos veces al año, por lo que volverán a reunirse en marzo. En esta ocasión analizaron la situación actual de la migración y reafirmaron su compromiso para seguir apoyando la labor pastoral que la Iglesia realiza en favor de las personas en movilidad a través de sus diócesis.

“Estuvimos con migrantes haitianos, en casas de migrantes y fuimos al río, anduvimos dando vueltas por la ciudad; se habló de la violencia, estuvo muy interesante. Yo le pregunté al arzobispo de San Antonio, Texas, qué onda con los migrantes que murieron en el tráiler. Me dijo que tuvieron una misa, que la mayoría eran mexicanos, 27, y que sí habían dado seguimiento, que desgraciadamente no había culpables detenidos y que el cónsul de México en San Antonio sí tuvo acercamiento”, relató.

El director de la Casa del Migrante en esta frontera también cuestionó el racismo y las estrategias políticas del Gobierno de Texas.

“Me preguntaron cómo estaba Ciudad Juárez, les dije que Juárez está ahorita muy crítico por la violencia de aquel fin de semana (jueves 11 de agosto). Y yo les preguntaba (a los representantes de la Iglesia en Texas) de los programas del MPP (Quédate en México) y Título 42, si creen que sí lleguen a su fin. Me dijeron que también para ellos es confuso, pero está la presión de la migración en la Casa Blanca. Se habló de los haitianos, de tanta discriminación… definitivamente sí es una crisis humanitaria en todo lo que ha pasado”, destacó Calvillo Salazar.

Dijo que en medio de la pandemia, en esta frontera los migrantes son también víctimas de la violencia, “de secuestros, es algo que nos rebasa y hace mucho daño. Aunque en la Casa del Migrante queramos dar un apoyo integral nos rebasa. Y ahora hasta la Guardia Nacional entró (al tema de la migración), aunque las autoridades traten de tapar con muchas cosas, como la Guardia Nacional, es una crisis humanitaria”, dijo el sacerdote.

De acuerdo con las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), con 24 mil 916 detenciones, julio fue el segundo mes consecutivo a la baja en los cruces de migrantes a Estados Unidos a través del Sector El Paso. Los agentes de la Patrulla Fronteriza suman más de 179 mil 940 detenciones durante 2022.

Y durante los primeros diez meses del año fiscal estadounidense 2022 –de octubre de 2021 a julio de 2022–, la Patrulla Fronteriza registró 228 mil 951 detenciones de migrantes por un cruce no autorizado, 46.9 por ciento más que los 155 mil 883 detectados en el mismo lapso del año fiscal 2021.

Según las cifras oficiales, en octubre de 2021 fueron 14 mil 002 los cruces detectados, 15 mil 539 en noviembre, 19 mil 470 en diciembre, 18 mil 039 en enero de 2022, 20 mil 618 en febrero, 25 mil 618 en marzo, 29 mil 865 en abril, 34 mil 642 en mayo, 26 mil 242 en junio y 24 mil 916 durante julio.

hmartinez@redaccion.diario.com.mx