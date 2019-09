Rescatan historia del Seminario

Con el libro “Breve Historia del Seminario Conciliar de Ciudad Juárez” buscan rescatar los 56 años de la existencia del recinto.

La obra recopila documentos, fotografías y testimonios que se tienen en el archivo histórico del lugar en los que se relatan el proceso de la construcción de la infraestructura, así como la formación de su comunidad.

“Pocas instituciones se preocupan por la historia, por recuperar su pasado y su memoria, yo creo que eso hay que aplaudirle al Seminario”, dijo Alejandra Rojero, escritora de libro.

La iniciativa surgió desde hace tres años por el presbítero Juan Manuel Orona, rector del Seminario y del padre Héctor Villa, dijo la escritora.

“Este libro inició hace tres años, no sólo fue la escritura, sino se empezó a revisar el archivo histórico; me encontré con un cúmulo de documentos muy interesantes, pero que no tenían orden, y poco a poco los fui desmenuzando, fui aprendiendo de historia porque no había nada escrito, fue a partir de testimonios orales, de documentos que estaban en el archivo, y de los que nos fueron proporcionando personas, tanto de tipo fotográficos, como escritos”, explicó Rojero.

El libro consta de dos partes, la primera aborda la historia del Seminario, la segunda trata sobre la memoria fotográfica, de todas las décadas del seminario y de momentos especiales como la visita del Papa Francisco al Seminario y la Lucha Libre que han practicado ahí los sacerdotes, expuso la escritora.

En el libro se destaca la capilla central Seminario, obra iniciada en 1967, año en que se celebró el décimo aniversario de la fundación de la Diócesis de Ciudad Juárez, y que tiene mosaicos italianos que el sacerdote Manuel Talamás Camandari trajo de Roma.

Además, el libro muestra el museo dedicado al papa Francisco, que consta de una sala con objetos utilizados en la misa en El Punto y en algunas de sus visitas a otros lugares, añadió el sacerdote Juan Manuel Orona.

También se aborda el tema de la participación del entonces obispo Renato Ascencio de León, y los testimonios de algunos seminaristas que ahí se formaron.

En su conjunto el Seminario cuenta con cinco capillas, la casa de las religiosas que preparan la comida de los seminaristas, los dormitorios, el auditorio, el museo dedicado al Papá Francisco y las oficinas, añadió el sacerdote Juan Manuel Orona.

“Breve Historia del Seminario Conciliar de Ciudad Juárez”, consta de 200 páginas y fue mandado a imprimir 2 mil ejemplares a la empresa Procorsa.

El costo es de 200 pesos y estará a la venta el próximo jueves, en las instalaciones de Seminario.





