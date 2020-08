Reemplazarán cajeros por múltiples fallas

Eduardo Lara / El Diario

Ciudad Juárez— Debido a múltiples fallas y quejas contra cajeros automáticos para la expedición de actas y pago de trámites de Gobierno del Estado, éstos podrían ser retirados en próximos meses y reemplazados por otro prestador de servicios, aseguró la recaudadora de Rentas en Ciudad Juárez, Laura Marín Franco.

La funcionaria explicó que en los últimos meses se han recibido varias quejas por parte de los usuarios con respecto al servicio que se brinda en los cajeros automáticos instalados en diferentes puntos de la ciudad, siendo los problemas más comunes “fuera de servicio”, la captura incorrecta de datos, y hasta la devolución del dinero al contribuyente sin hacer ningún trámite.

Marín Franco señaló que dichos cajeros operan bajo un contrato de arrendamiento, por lo que pertenecen a una empresa ajena a Gobierno del Estado. Asimismo, aseguró que la relación con el proveedor está próxima a terminar a más tardar a finales de 2020, por lo que se analiza la posibilidad de cambiar el prestador de servicio.

“Los cajeros que presentan las fallas son concesionados, y sí hemos tenido muchas quejas, por lo que no están dando el servicio para el que fueron contratados, desde Chihuahua se lanzó una nueva licitación para que otra compañía brindara ese trabajo y ya fue aprobada”, comentó.

Desde hace algunas semanas han comenzado a operar otros cajeros automáticos denominados ‘multikioskos’, pertenecientes a la empresa Pagos Digitales. Estos nuevos aparatos permiten al usuario no sólo tramitar un acta de nacimiento o matrimonio, sino que además se pueden hacer pagos a la JMAS, Izzi, Telmex, CFE, Dish, Megacable y Avon, por mencionar algunos.

Tardan 10 minutos en imprimir actas

Además, el usuario podrá hacer otros trámites de Gobierno del Estado, como el pago vehicular o de impuestos.

“De estos multikioskos hay instalados 25 en diferentes puntos de la ciudad, a los cuales se les anexó la impresión de actas. En estos momentos continúan en prueba para que no tengan problema los usuarios y la ventaja es que no sólo aceptan efectivo, sino que también pagos con tarjeta”, dijo Marín Franco.

En la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón, mejor conocida como “Pueblito Mexicano”, existen tres cajeros automáticos y un multikiosko, según se pudo observar en un recorrido por El Diario, y se preguntó a los usuarios sobre su experiencia en cada uno de los aparatos.

Uno de los usuarios que utilizó uno de los cajeros “viejos” indicó que luego de 10 minutos de intentar imprimir un acta de matrimonio, simplemente no pudo, debido a problemas técnicos.

“Iba a sacar mi acta, pero me arroja que los datos que pongo no son correctos, duré como diez minutos y no pude hacer el trámite, ahora voy a tener que regresar, pero al Registro Civil, con las filas que hay para poder imprimir el documento”, dijo molesto Raúl, uno de los usuarios afectados.

“Es un problema para sacar el acta, hay mucha fila en el Registro Civil, fui además a tres cajeros automáticos y me decían que estaban fuera de servicio, hasta que el guardia me dijo que este multikiosko era el único que funcionaba”, dijo María, una de las usuarias del nuevo sistema electrónico.

