Quiere a su hija de regreso

Ciudad Juárez.- Tras más de una semana lejos de su hija de 12 años, María Janeth Montes le suplicó ayer a las autoridades de Estados Unidos que le regresen a la menor, quien aseguró que por un error ingresó al vecino país como solicitante de asilo político.

“Mi hija me habló llorando, se la llevaron a Nueva York con otros niños hondureños, dice que le están buscando una patrocinadora, todo el día llora y me dice que no quiere estar allá; regrésenla a Juárez”, pidió la madre juarense, de 30 años de edad.

Montes narró que nunca se había separado de la mayor de sus tres hijos, hasta que la tarde del pasado 3 de noviembre su hermana, quien también es originaria de esta frontera, acudió al puente internacional Paso del Norte-santa Fe para pedir información sobre el asilo político en Estados Unidos. Dijo que iba acompañada de sus cuatro hijos y de su sobrina Cecilia, y los agentes le permitieron ingresar al vecino país con los cinco menores, pero al procesarlos, Cecilia fue separada de ellos.

Un día después, el 4 de noviembre, María Janeth fue por su hija al puente internacional, pero la menor ya había sido trasladada a Nueva York, a un albergue para menores migrantes no acompañados, en donde le aplicaron nueve vacunas y un día después le hicieron la prueba de Covid-19, según le narró Cecilia a su mamá.

“La tienen en cuarentena, dice que está sola en un cuarto con una señora, pero yo quiero que me la regresen al puente. Su hermana de 10 años y su hermanito de 8 años también quieren verla ya, la extrañan”, dijo ayer su mamá.

Dijo que su hermana y sus cuatro hijos se encuentran actualmente en un albergue de El Paso, con su proceso de asilo político, mientras que ella pide a las autoridades estadounidenses que le regresen a su hija adolescente.

“La niña no quiere estar allá, no quiere una patrocinadora. Regrésenmela”, pidió luego de haberse manifestado la noche del miércoles en el puente de la avenida Juárez.