Protestan adultos mayores en el Parque Central

Ciudad Juárez.- Alrededor de 50 personas, entre usuarios y talleristas del centro comunitario MACHI (antes Jardín de Abuelo) se manifestaron este martes en el Parque Central ante el anuncio que les realizaron de que les quitarán dos salones para reubicarlos a otra parte.

Silvia Esparza, tallerista de corte y confección dijo en esos salones los adultos reciben talleres como taichí, gimnasia terapéutica, yoga, tejido y el que ella imparte por lo que ya están adecuados con barras y espejos para esas actividades, lo cual le expusieron hoy al administrador del parque Jorge Ostos Castillo.

“Parece que no hay vuelta atrás por orden del gobernador, hace como un año vino el gobernador y me dio en charola de plata y nos tomamos fotos, yo le dije que si era solo para la foto recuerdo y me dijeron que no y ahora lo estoy viendo, para qué van a poner oficinas si nos van a meter a otro salón si esos están bien para las personas de la tercera edad”, mencionó.

Una usuaria que prefirió no dar su nombre mencionó que lo salones se han mantenido gracias a que ellos los han pintado y restaurado, pero que las autoridades nunca han respondido su solicitud de colocar aire acondicionado o calefacción.

“Nos quieren reubicar y separar de los demás salones por lo que exigimos quedarnos en estos salones y que se construyan las oficinas para Correos de México en otro lado ya que el parque tiene mucho espacio, tenemos muchos años trabajando pacíficamente y no es justo que cada vez que cambian de administrador nos venga a desequilibrar”, agregó.