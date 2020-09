Incumple Corral promesas a Juárez

Archivo/ El Diario de Juárez Archivo/ El Diario de Juárez

Al entrar hoy en el último año de su gobierno, el titular del Ejecutivo estatal, Javier Corral Jurado, sigue sin concretar ofrecimientos hechos a Ciudad Juárez desde la campaña, como la entrega de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, la recuperación del Centro Histórico o generar “paz y mejor vida”.

Sobre esta última oferta, datos de la Fiscalía General del Estado muestran que, por el contrario, en Ciudad Juárez la violencia ha ido en aumento, al pasar de 545 víctimas de asesinato en 2016 a 771 en 2017; a mil 245 en 2018, mil 509 en 2019 y, entre enero y agosto pasados, mil 200 casos.

“Si bien es cierto que en Ciudad Juárez han disminuido los otros delitos y la mayoría de ellos están contenidos, sí vemos que el delito de homicidio no ha disminuido y esto es muy preocupante”, dijo Isabel Sánchez, coordinadora de la organización Mesa de Seguridad de esta frontera.

"Y sus bases están fijadas en el narcomenudeo y en el crimen organizado, por lo que pedimos no nada más al Estado que ponga atención en esto, sino también a la Federación, porque no hay carpetas de crimen organizado abiertas en Juárez por SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada), y sí estamos muy preocupados por el incremento de homicidios”, agregó.

Diversos compromisos asumidos por el gobernador Corral con esta localidad fueron consignados en un artículo que aparece con su firma en la página electrónica javiercorral.org y el título “A Juárez la Secretaría de Desarrollo Social”.

El texto, del 3 abril de 2016, difunde –entre otros– los anuncios de que “Juárez dejará de ser la capital del feminicidio y se le reconocerá por el buen cuidado de sus niños”, y que “la Secretaría de Desarrollo Social se ubicará en esta ciudad” –también sin cumplir.

Asimismo, ofreció “obras bien hechas y con sentido social, transporte eficiente y barato, recuperar el Centro Histórico, guarderías y ampliación del cuidado infantil”.

Parte de estos ofrecimientos, sin embargo, difieren de lo registrado en los siguientes años, como la violencia por motivos de género y que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también ha aumentado.

Al respecto, los reportes muestran que, de seis casos de feminicidio contabilizados al cierre de 2017 se pasó a 28 al año siguiente, con lo que Juárez se colocó –junto con Culiacán– como el municipio con el mayor número de este tipo de delitos en México.

Entre enero y junio de 2020, el mismo monitoreo oficial registró aquí 14 asesinatos de este tipo, con lo que empató a Tijuana y ambas fronteras encabezaron la lista de municipios más violentos contra las mujeres a nivel nacional.

‘Restará competitividad’

Sobre las “obras bien hechas y con sentido social”, al cabo de cuatro años, lo documentado indica dilación en el desarrollo de diversos proyectos y cuestionamientos a los que han mostrado avances.

“Ocho meses después de que se anunció un ‘Plan de Inversión’ por 18 mil millones de pesos, la mayoría de los proyectos de infraestructura del Gobierno estatal no ha despegado. Informes de Transparencia indican que de 53 proyectos prioritarios (en el estado) de diversas dependencias, marcados en el programa, 38 tienen avances físicos y financieros en cero”, reportó El Diario en marzo pasado.

La revisión agregó que, para ese mes, en esta frontera seguían en “cero las remodelaciones del Parque Central Oriente y Poniente”, el mejoramiento de la avenida Vicente Guerrero y la restauración del edificio de Correos.

“Las únicas obras que muestran avance aquí: la construcción de un puente en Juan Pablo II y Arizona, con 46.13 por ciento de avance; la gaza vial de Juan Pablo II y Francisco Villarreal, con 44.1”, señaló el reporte de este medio.

Estos pasos elevados, además, han motivado críticas del sector de transportistas, que señaló incumplimientos técnicos en la altura prevista y, con eso, limitaciones a la circulación de vehículos de carga en una frontera dedicada a la industria y con miles de cruces al año. “No sólo (afectará) a los transportistas, sino también a la industria y al comercio”, advirtió en 2019 Manuel Sotelo, presidente de la Asociación de Transportistas y quien, hasta este año, fue integrante del Comité Técnico del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del Gobierno estatal, que aporta la mayor parte de los recursos para estas obras.

“(Las obras) restarán competitividad, cuando estamos tratando de convencer a los inversionistas de que vengan a nuestra ciudad”, agregó el mismo empresario en julio pasado, cuando se anunció la licitación para otros dos de los diez pasos a desnivel previstos sobre el corredor Avenida de las Torres-Francisco Villarreal, que conecta parques industriales con los cruces internacionales.

Ante las críticas, de acuerdo con lo reportado el 27 de agosto de 2019, Corral dijo que hay sectores que “en defensa de sus estrictos intereses se oponen a una obra, pero las obras no se hacen para beneficiar a determinada persona”.

Otro proyecto cuestionado es el previsto para el parque El Chamizal, sobre el que activistas han expresado preocupación por presuntas intenciones de privatización de servicios y la inclusión de un centro de convenciones.

“El proyecto a lo mejor está muy bonito, porque nos lo presentaron en fotografías, pero lo que tiene es que el centro de convenciones sigue contemplado, y éste estaría violando el sentido ecológico del parque”, dijo esta semana Daniel Delgadillo, de la organización local Árboles en Resistencia.

En enero, la regidora Rosario Valadez también mencionó la falta de inclusión del Gobierno municipal –propietario del parque– en el diseño, que para ese momento, advirtió la edil, preveía eliminar espacios concesionados por la administración local a diversos promotores deportivos.

“No queremos perder la inversión; nos queda claro que es necesario que se haga en el parque El Chamizal, pero como juarenses, lo que queremos es que se nos escuche para mantener esas instalaciones deportivas”, dijo entonces Valadez a este medio. Este 2020, el Gobierno estatal inició las obras para la construcción de la segunda ruta troncal para el transporte semimasivo, luego de dos años de retraso en la aplicación de recursos, prevista para diciembre de 2017, como se reportó en 2018.

‘¿Y las bancas?’

Sobre la oferta de “recuperar el Centro Histórico” de Juárez, incluida en el arranque de campaña en abril de 2016, el gobernador dijo en agosto de 2019 que “a la brevedad comenzarán las obras de regeneración (…) con una inversión estatal de 150 millones de pesos”.

Los trabajos, sin embargo, iniciaron casi un año después, en julio pasado, cuando se asignaron 13.1 millones de pesos a la rehabilitación del parque de la colonia Chaveña y a la pila de cantera construida a principios del siglo XX en la misma zona.

“Hay una bolsa de inversión para el Centro Histórico; empezamos con la Pila y el Parque de la Chaveña”, dijo el pasado jueves 3 de septiembre Roberto Barraza, subsecretario de Obras Públicas en esta frontera.

En la colonia, los vecinos señalaron que si bien la obra es necesaria, carecen de información y les preocupa, por lo pronto, el paradero de entre 25 y 30 bancas de hierro forjado que fueron desmontadas en agosto, con el inicio de las obras del Gobierno estatal.

“Ellos no dan información de nada, no le toman el parecer a la gente”, dijo el 3 de septiembre Clemente Cháidez, de 76 años y a quien los vecinos identificaron como uno de los principales promotores del cuidado del parque.

Sandra García, de 46 años y también residente de la que es una de las colonias más antiguas de Ciudad Juárez, lamentó lo que consideró como descuidos de los trabajos de remodelación hacia la instalación, donde voluntarios habían pintado el kiosco y las bancas de cemento que rodeaban la cancha deportiva, también ya desmontadas.

“Como ahorita, mire: ¿qué hace la troca arriba del área verde?”, cuestionó García, señalando a un vehículo utilizado en la obra de construcción y estacionado en el interior del parque.

El Gobierno del Estado no respondió una solicitud de información sobre el destino del mobiliario citado.

De lo anunciado por Corral en abril de 2016, representantes de la sociedad civil en esta frontera destacan la creación de espacios de cuidado infantil que, como menciona Mariana Loya, de la organización Techo Comunitario, aumentaron de 11 a 30 desde 2017.

“Fue especialmente importante que Gobierno del Estado le haya entrado al quite a las becas de los centros de cuidado infantil cuando el Gobierno federal prácticamente eliminó el apoyo para las estancias de Sedesol”, coincidió Lourdes Almada, académica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y activista por el cuidado de la infancia.

“De ahí a que Juárez se distinga por ser una ciudad que cuida a los niños, todavía nos falta. También es importante seguir empujando que el cuidado infantil tiene que ser una responsabilidad pública, y siguen siendo servicios que se ofrecen desde la sociedad civil”, agregó Almada, que, como Loya, mencionó la incertidumbre de los apoyos ante los cambios de administración.

Más impunidad

Otras promesas con Juárez y documentadas por El Diario fueron “combatir la impunidad” y “erradicar el narcotráfico y la delincuencia que opera en el Valle”.

Al respecto, datos de la FGE muestran que la proporción de 86 por ciento de las carpetas de investigación iniciadas por asesinato en la Zona Norte en 2017, y que están sin avances, aumentó a 92.7 por ciento en las abiertas en 2018; a 96.1 por ciento en las de 2019 y a 97.7 por ciento hasta el cierre de mayo pasado.

Y en la zona del Valle de Juárez, indican reportes periodísticos, siguen los asesinatos y diversas actividades delincuenciales.

“El espacio sin muro en el Valle de Juárez es en particular la parte más sensible por la evidencia de las actividades ilícitas que ocurren en esa zona. Cruce de droga e indocumentados hacia el norte (Estados Unidos) y hacia el sur (México) presumiblemente el tráfico de armas”, dijo en abril a este medio el fiscal estatal, César Augusto Peniche Espejel.

Consultado el pasado 1 de septiembre sobre los pendientes que tiene en seguridad en Juárez, Corral mencionó los asesinatos dolosos.

“En materia de seguridad y particularmente en Ciudad Juárez, nuestro objetivo prioritario es colaborar con el Gobierno federal para disminuir el número de homicidios dolosos, que es la incidencia delictiva que está vinculada a la delincuencia organizada y que tiene registros altos en Ciudad Juárez”, dijo en conferencia de prensa.

En ese contexto, mencionó también como “proyecto” la futura construcción de un Centro Regional de Seguridad Pública en Guadalupe, Distrito Bravos –en el Valle– y que fue ofrecido desde noviembre de 2016.

La oferta de la JMAS

La oferta de transferir la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) a Juárez, de acuerdo con reportes periodísticos, se hizo también desde el primer día de campaña en Juárez, el 3 de abril de 2016, y ratificada después de las elecciones.

“Hemos hablado de darle cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conferirle al Municipio de Juárez la Junta de Agua y, por supuesto, lo que buscamos es también que haya un órgano administrador realmente transparente”, dijo Corral el 11 de junio de 2016 en una reunión con el alcalde Armando Cabada en el café “La Nueva Central”.

Para 2017, sin embargo, el ofrecimiento no sólo no se había concretado, sino que como señaló ese año el gobernador ante pregunta de este medio, “por ahora no lo tenemos pensado”.

La Coordinación de Comunicación Social del Gobierno estatal no respondió esta semana a una solicitud de información sobre este anuncio.

En el gobierno desde el 4 de octubre de 2016, Corral terminará su mandato el próximo 7 de septiembre de 2021.

Las promesas… y los hechos

• El 3 abril de 2016, Corral divulgó en la página electrónica javiercorral.org, un artículo con diversos diversos compromisos para esta localidad, entre los que destacan:

‘Juárez dejará de ser la capital del feminicidio’

• Los reportes muestran que, de seis casos de feminicidio contabilizados al cierre de 2017 se pasó a 28 al año siguiente. Entre enero y junio de 2020, se registraron aquí 14 feminicidios; Tijuana y Juárez encabezan la lista de municipios más violentos contra las mujeres a nivel nacional.

Transferir la JMAS a Juárez

• ‘Hemos hablado de darle cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación para conferirle al Municipio de Juárez la Junta de Agua y Saneamiento’, dijo Corral el 11 de junio de 2016 en una reunión con el alcalde Armando Cabada. Para 2017 el ofrecimiento no se había concretado y hasta el gobernador señaló que ‘por ahora no lo tenemos pensado’.

‘Combatir la impunidad y erradicar el narcotráfico y la delincuencia’

• Datos de la FGE muestran que el 97.7 por ciento de las carpetas de investigación iniciadas por asesinato en la Zona Norte estaba sin avances hasta el cierre de mayo pasado; en 2017 ese porcentaje era de 86.

‘Obras bien hechas y con sentido social’

Al cabo de cuatro años, lo documentado indica dilación el desarrollo de diversos proyectos y cuestionamientos a los proyectos que sí han mostrado avances. ‘No sólo (afectará) a los transportistas, sino también a la industria y al comercio’, advirtió en 2019 Manuel Sotelo, presidente de la Asociación de Transportistas.

‘Recuperar el Centro Histórico de Juárez’

La promesa se hizo en abril de 2016; en agosto de 2019 el gobernador dijo que ‘a la brevedad comenzarán las obras de regeneración (…) con una inversión estatal de 150 millones de pesos’.

Otros proyectos cuestionados

Megaparque El Chamizal

• El plan para el Megaparque El Chamizal, genera preocupación entre activistas por presuntas intenciones de privatización de servicios y la inclusión de un centro de convenciones. ‘El proyecto a lo mejor está muy bonito, porque nos lo presentaron en fotografías, pero lo que tiene es que el centro de convenciones sigue contemplado, y éste estaría violando el sentido ecológico del parque’, expuso Daniel Delgadillo, de la organización local Árboles en Resistencia.

El semimasivo

• Este 2020, el Gobierno estatal inició las obras para la construcción de la segunda ruta troncal para el transporte semimasivo, luego de dos años de retraso en la aplicación de recursos.

Obras en la Chaveña

• Los trabajos anunciados en 2019 iniciaron apenas en julio pasado, cuando se asignaron 13.1 millones de pesos a la rehabilitación del parque de la colonia Chaveña y a la pila de cantera construida a principios del Siglo XX en la misma zona. En la colonia, los vecinos señalaron que carecen de información y les preocupa el paradero de entre 25 y 30 bancas de hierro forjado que fueron desmontadas en agosto, con el inicio de las obras del gobierno estatal.

