Prevalece desinformación en consulta

Ciudad Juárez— Algunos ni enterados, otros sin muchos detalles y otros más sin saber a dónde saldrán a votar, es el preámbulo de la consulta popular para definir un posible juicio a los expresidentes de México a unos días de su realización.

“Pues es para que enjuicien a los expresidentes o algo así”, respondió Jaime Montes a El Diario en un sondeo realizado ayer, y agregó que todavía no sabe dónde le tocará votar.

A decir del analista político Carlos Murillo, el sentido de la pregunta plasmada en la boleta que se entregará a los electores este 1 de agosto es muy ambiguo. Auguró que la consulta del presidente Andrés Manuel López Obrador va a fracasar.

“Como que el INE lo tergiversó, nadie me ha explicado bien”, expresó también María de Jesús García, quien dijo que “no es una consulta, lo que queremos es que enjuicien a los expresidentes sin consulta”. Agregó que no sabe a dónde ir a votar.

“No sabía nada de eso, ¿cómo será?”, contestó también Saúl Martínez. Mientras que, más allá de saber que será el 1 de agosto, Mauricio Morán señaló que no sabía bien de qué se trata, pero que haría lo posible por votar.

La consulta popular promovida por López Obrador es este domingo 1 de agosto. En Juárez, se instalarán 771 mesas receptoras del voto.

Las papeletas contienen la pregunta: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”, y el votante deberá elegir sí o no.

Para Murillo, la pregunta de la consulta es confusa.

Por una parte, explica, cuando se refiere a “las acciones pertinentes”, significa que “ellos” van a decir cuál acción es pertinente o cuál no.

Cuando dice “con apego al marco constitucional y legal”, quiere decir que no van a violar los derechos de los involucrados, en tanto que “para emprender un proceso de esclarecimiento”, significa que no van a procesar penalmente ni por la vía civil a ningún expresidente, sino que van a esclarecer nada más las “decisiones políticas” que no tienen que ver, siquiera, con el manejo de recursos o la responsabilidad que tuvieron como servidores públicos, abundó.

También decir “garantizar los derechos de las posibles víctimas” significa que ni siquiera habla de la reparación del daño, o de un proceso de justicia transicional, agregó.

“El tema no sólo se presta a confusión, sino que además ya es una cosa distinta; jugaron con la ambigüedad del lenguaje al decir ‘vamos a enjuiciar a los expresidentes’”, dijo.

De acuerdo con Ever Haro, vocero del Instituto Nacional Electoral, en septiembre del año pasado el origen del ejercicio y la pregunta era, precisamente, consultar a la ciudadanía sobre un probable juicio a expresidentes, pero posteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) modificó la redacción del texto.

“Yo considero que va a ser un fracaso porque no van a lograr la meta”, afirmó el especialista.

“Es otro distractor más del presidente que lo único que pretende es generar una polémica, y sobre esa polémica más cortinas de humo”.

“No van a ser suficientes y van a decir, bueno, la mayoría dijo que sí pero no son suficientes y ya con eso cumple su promesa de campaña. Será una consulta muy desangelada, y están culpando anticipadamente al INE. Ya están buscando culpables”.

