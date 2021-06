Preocupa ningún deceso ni contagio en reporte

Ciudad Juárez— Prácticamente “congeladas” están las cifras Covid-19 en Ciudad Juárez, que ayer no tuvieron ningún cambio en sus incidencias virales en el último corte dado por la Secretaría de Salud. El hecho es preocupante, puntualizó Lorenzo Soberanes Maya, vicepresidente del Colegio de Médicos de este municipio fronterizo.

Aseveró que la patología prevalece aunque no está siendo capturada de forma óptima por las autoridades, a quienes acusó de no ofrecer un reporte completo dejando que la población crea que la pandemia acabó cuando no es así y se espera que tras los eventos electorales pueda ocurrir un nuevo repunte.

Esto sucede desde mayo también a nivel estatal, ya que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sisver) reporta pocos contagios y sólo alrededor del 60 por ciento de los 30 hospitales que comprenden la red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) están facilitado su índice de ocupación por SARS-CoV-2.

“Funcionan, evidentemente de lunes a viernes, sábado y domingo no capturan. Creo que no han utilizado las metodologías científicas adecuadas y debemos tener mucha precaución, porque la posibilidad de que pudiera haber un repunte, existe, si no mantenemos la guardia arriba”, dijo el profesional del área médica.

De acuerdo con la dependencia, este ayuntamiento continuó con un total de 31 mil 834 casos acumulados; de éstos, 3 mil 385 han perdido la vida en lo que va de la pandemia, arribada en marzo de 2020, por lo que persistió el llamado por Soberanes Maya a mantener sana distancia, higiene y correcto uso de cubrebocas.

A nivel estatal hubo también una escasa detección de positivos en el reporte facilitado, ya que únicamente se registraron a través de pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) 21 contagios de la patología pandémica, además un fallecido en Jiménez y al menos otros 32 recuperados.

Chihuahua alcanzó un total de 68 mil 862 positivos, de los que 7 mil 030 han muerto y 57 mil 053 sanado, mientras, la entidad continuará en semáforo amarillo –riesgo medio–, hasta el próximo domingo 20 de junio. Reportaron 23 de 30 sanatorios IRAG: hay 62 pacientes, de los cuales 12 se encuentran bajo intubación.

avargas@redaccion.diario.com.mx