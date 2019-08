Pese a estar clausurado, inicia Museo de Juanga

Pese a contar con sellos de clausura de Desarrollo Urbano, el inmueble del finado Juan Gabriel sobre la avenida Lerdo e Ignacio Mejía, inició ayer operaciones como museo en el marco del tercer aniversario luctuoso del artista.

Decenas de fanáticos que ingresaron por una puerta lateral del domicilio que no contaba con sellos de clausura, recorrieron la casa que comprara el artista para su madre, y se tomaron fotografías en las habitaciones decoradas con fotografías y cuadros del juarense.

Silvia Urquidi, quien se ostenta como propietaria del inmueble y amiga de Juan Gabriel por 26 años, indicó que Laura Domínguez, directora de Atención Ciudadana, con quien también tuvo amistad Juanga, pudo estar detrás de la clausura del inmueble motivada por razones personales.

"Yo creo que fue la señora Laura Domínguez, que no midieron los pasos ni las consecuencias de sus actos porque este era un evento para Alberto (Juan Gabriel), donde no tenía que pasar nada de esto. Mientras yo no viole (los sellos) de afuera nada (pasa) y eso está permitido. De eso sé mucho. Fue muy triste porque no debería haber sucedido esto, ni hacer un circo porque él (Juanga) no lo merece. (Domínguez) está del lado muy obvio de Iván (Aguilera, hijo del "divo"), y de (Guillermo) Pous (abogado testamentario)", indicó.

A su vez, Laura Domínguez, quien sostuvo una amistad de años con Juanga, negó lo referido por Urquidi, señalando que no tiene la autoridad para tales procedimientos. Precisó que aunque mantiene amistad con Iván Aguilera y Guillermo Pous, no tuvo nada que ver con los señalamientos.

"Yo no tengo la autoridad para hacer lo que ella dijo, yo soy de un área muy distinta a donde se deben hacer los permisos correspondientes para abrir un museo. Yo no tengo nada que ver, no tengo pleito alguno, ni a la señora la conozco ni la conocí en los últimos años que tuve con el maestro Juan Gabriel. Al contrario, me da gusto que se abran espacios públicos para la ciudadanía. Que soy amiga de Iván Aguilera, que soy amiga de Guillermo Pous, sí claro (...) pero nada que ver", indicó Domínguez.

De forma previa, Lili Ana Méndez Rentería, directora de Desarrollo Urbano, dijo que el inmueble carece de licencias de uso de suelo y de funcionamiento, por lo que no podría operar. No obstante, iniciaron las actividades anunciadas por Urquidi el pasado mes de marzo: “Claro que se tienen que hacer unas adecuaciones, como rampas para discapacitados, pero estamos en un Patronato (…) Apenas (luego de procesos legales) me alcanzó el tiempo para arreglar y poder abrir este día (ayer)“, puntualizó Urquidi.





Montan exhibición en Presidencia Municipal

Mostrando orgullosa un reloj que tiene como fondo una fotografía de Juan Gabriel y de ella que data de hace unos 40 años, Marisol Sánchez relata cómo fue que se tomó esa foto afuera de la casa del artista en la calle Lerdo, y que ella es una de sus fans.

Marisol acudió ayer en la mañana a la exhibición de artículos personales del Divo de Juárez que se montó en la explanada de la Presidencia Municipal.

La muestra durará hasta el domingo y estará abierta de las 8:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde, con motivo del tercer aniversario luctuoso del cantautor, dio a conocer Laura Domínguez, encargada de la exhibición y directora de Atención Ciudadana del Municipio.

Algunas de las piezas que se exhiben bajo una carpa son una fotografía gigante de Juan Gabriel con Pedro Vargas, una guitarra y una capa que utilizó en 1989 en conciertos en la plaza de toros de la Ciudad de México.

Además una chamarra de lentejuelas, una pintura al óleo que le hizo una de sus admiradoras, una réplica de la urna donde están sus cenizas, otra de su estrella que está en Hollywood, inaugurada en el 2012, así como unos 15 discos.

Laura Domínguez dijo que los artículos son de la casa de Juan Gabriel de la 16 de Septiembre, las cuales fueron prestadas por Iván, uno de sus hijos.

En la inauguración de la exposición que se realizó ayer en la mañana, se presentó el cantante juarense Gerardo Fierro.

Asistieron fans del artista quienes no perdieron tiempo para tomarse fotos en cada objeto de la exhibición.

Marisol Sánchez contó que una de sus mejores amigas, quien también es fan de Juan Gabriel, vive cerca de la casa de la calle Lerdo, y un día vieron que estaba afuera y salieron para tomarse una foto.

Relató que la cámara se descompuso, y Juan Gabriel la arregló y además se portó muy sencillo y amable.

“Su sencillez era lo que más me gustaba”, aseguró la mujer.





[email protected]