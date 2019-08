Aún y con todo homenajean a Juan Gabriel en casa de la Lerdo

Ciudad Juárez— Pese a contar con sellos de clausura de Desarrollo Urbano, el inmueble del finado Alberto Aguilera ‘Juan Gabriel’, sobre la avenida Lerdo e Ignacio Mejía, inició hoy como museo en el tercer aniversario luctuoso del artista, aglomerando decenas de personas.

En entrevista, Silvia Urquidi, quien se ha referido como propietaria del inmueble y amiga de ‘Juan Gabriel’ por 26 años, indicó que Laura Domínguez, directora de Atención Ciudadana, con quien también tuvo amistad el finado artista, pudo estar detrás de los sellos de clausura del inmueble, motivada por razones personales.

"Yo creo que fue la señora Laura Domínguez, que no midieron los pasos ni las consecuencias de sus actos porque este era un evento para Alberto (Juan Gabriel). De la puerta para adentro es mi casa y yo puedo hacer lo que yo quiera", indicó.

A su vez, Laura Domínguez, quien sostuvo una amistad de 15 años con ‘Juanga’, negó lo referido por Urquidi, señalando que no tiene la autoridad para tales procedimientos.

"Yo no tengo la autoridad para hacer lo que ella dijo, yo soy de un área muy distinta a donde se deben hacer los permisos correspondientes para abrir un museo. Yo estoy en el aspecto social, no administrativo. Yo no tengo nada que ver, yo ando muy metida en los eventos oficiales. Al contrario, me da gusto que se abran espacios públicos para la ciudadanía. Que soy amiga de Iván Aguilera (hijo del ‘divo’, con quien Urquidi mantiene enemistad), sí claro (...) pero nada que ver", indicó