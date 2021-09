Pese a ‘calorón’, cortan la luz a escuela y alumnos toman clases bajo un domo

Los estudiantes de la Escuela Primaria Ford 160 han tenido que tomar clases bajo la sombra de un domo porque tan sólo cuatro días después de haber retomado actividades presenciales les fue suspendido el servicio de energía eléctrica para realizar la instalación de nuevos medidores, pero hasta el momento no ha sido restablecido.

“Mis hijas estaban muy emocionadas de volver a la escuela y ahora quieren llorar de la tristeza. No es posible que pase esto”, dijo Marisela Palacios, madre de tres estudiantes que se vieron afectadas por el corte de luz y que temen la posibilidad de la suspensión de actividades presenciales.

El pasado jueves por la tarde acudieron al plantel empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para quitar el servicio a pesar de que los estudiantes y docentes se encontraban tomando clases en ese momento y pidieron que no los dejaran sin el funcionamiento de los aires acondicionados, informó la directora de la escuela, Sagrario Gamboa.

Ante la situación, el personal educativo solicitó la intervención de la Subsecretaría de Educación y Deporte e incluso acudió a la CFE, pero hasta el momento no han obtenido respuesta y continúan sin el servicio, lo que ha provocado que tomen clases en el patio principal para evitar las altas temperaturas al interior de las aulas.

“Me siento feliz de ya no estar encerrado, pero si nos cortaron la luz me siento un poquillo estresado de volver a estar encerrado en la casa, haciendo nada”, dijo Ángel, estudiante de sexto grado, quien ayer tomó clases al exterior de los salones, junto con los seis grupos pertenecientes al turno vespertino del plantel.

“Aparte hay materias que no entiendo y aquí la maestra me las explica y allá en la casa por más que me las explican no lo saben hacer bien, como la maestra”, agregó Ángel, quien después de un año y seis meses en que las escuelas estuvieron cerradas a causa de Covid-19 ya quería volver a tener clases de forma presencial y ahora teme que se suspendan de nuevo las actividades.

Fueron doce grupos del turno matutino y seis del vespertino los que se vieron afectados con el corte de energía eléctrica, pues a pesar de tomar clases al exterior de los salones han tenido que sufrir los estragos de las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días, por lo que la Dirección de la tarde decidió reducir el número de días en que asisten los estudiantes.

“Ha sido un poco desafiante el regreso a clases, los padres de familia han invertido mucho esfuerzo en crear las condiciones para que este regreso fuera exitoso y ahora nos encontramos con esto”, dijo la directora Gamboa, quien apeló a las autoridades correspondientes para que el servicio sea restablecido.

Durante el primer día en que se realizó el corte de luz se continuó la jornada escolar al interior de los salones de clases, pero en numerosas ocasiones tanto estudiantes como docentes tuvieron que salir de las instalaciones para poder hidratarse porque no tardaron en resentir la ausencia de los aires acondicionados, explicó la directora.

agomez@redaccion.diario.com.mx