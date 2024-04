Organizan kermés a beneficio de Ana Karen

Ciudad Juárez.- Con una kermés y venta de alimentos buscan apoyar a Ana Karen, de 13 años de edad, quien fue diagnosticada con ganglioneuroblastoma.

Ana Karen fue internada de emergencia y se encuentra en recuperación, después de que sufriera un shock en la irrigación sanguínea, informó Rocío Karina Salas, madre de Karen.

Dijo que su hija necesita mucho apoyo ahorita, puesto que sufrió una recaída esta semana y requiere cubrir el gasto hospitalario.

Recordó que el cáncer le fue detectado a su hija cuando tenía siete años de edad. Ana Karen le decía a su mamá que sentía un dolor en la panza, que cuando comía decía que estaba satisfecha de alimentos aun y cuando eran pocos los que ingería.

Añadió que optó por ir con el doctor al servicio médico público que tiene por su trabajo. “Ahí me dijeron que no tenía nada, que no salía en las radiografías ningún problema, pero las dolencias le continuaban, hasta que un día decidí llevarla a un médico particular, donde le hicieron un estudio de sonograma y ahí es cuando empieza esta travesía que nos tocó vivir”, dijo Rocío.

Mencionó que los padres deben de estar pendientes de los síntomas del cáncer de estómago infantil, los cuales pueden ser dolor de estómago, pérdida de apetito, pérdida de peso por motivos desconocidos, náuseas, vómitos, estreñimiento o diarrea, debilidad y anemia, que produce síntomas como cansancio, mareo, latidos cardiacos rápidos o irregulares, dificultad para respirar y piel pálida.

Salas mencionó que la kermés será el próximo domingo 21 de abril en la calle Omitlán #395 de la colonia Galeana.

Afirmó que el evento es organizado por parte de los padres de familia y compañeros de la asociación Apanical.