Mienten al afirmar que habrá aumentos en el Predial: alcalde

Ciudad Juárez.- El alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, declaró esta mañana que se está mintiendo de mala fe al afirmar que habrá aumentos en el impuesto Predial y pidió a los diputados del Congreso del Estado un análisis objetivo de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio para el Ejercicio Fiscal 2023.

En rueda de prensa brindada al concluir un acto efectuado en el panteón San Rafael por el Día de Muertos, señaló que el Cabildo de Juárez actuó en beneficio del interés común de la ciudad, que hay argumentos de mala fe que pretenden sacar raja política de la aprobación de las tablas de valores.

“Creo que no se ha hecho el análisis objetivo. También es muy fácil decir ya que nadie aumente. Yo creo que ha faltado sentarse a hacer un análisis objetivo de lo que está pasando, no pensando en quien está de presidente, sino, que desde el 2006 no se han actualizado las tablas de valores”, dijo.

Señaló que los señalamientos y descalificaciones hacia la actualización que se realizó de las tablas de valores unitarios, es irresponsable y no está sustentada en análisis donde se antepongan los intereses de la ciudad.

“Nosotros estamos actuando en el interés de la ciudad, no en el interés del alcalde o de medir la popularidad de uno, porque mi responsabilidad no es gobernar para ser popular, es gobernar para defender los intereses de la ciudad”, añadió.

Explicó que la actualización podría llegar al 3 por ciento quintando el índice inflacionario que se estima terminará en el 10 por ciento y tendrá un promedio del 13 por ciento anual.

“Finalmente el Congreso tendrá la última palabra, pero se está actuando de una manera muy egoísta con la ciudad, lo más grave es que se está mintiendo y se le está diciendo a la gente, incluso se ha llegado a afirmar que habrá aumentos de un 700 por ciento, algo que es absolutamente falso, radicalmente falso, el aumento sería en un promedio del 13 por ciento, pero si quitamos la inflación terminaría siendo del 3 por ciento”, explicó.

Indicó que el Ayuntamiento de Juárez podría adecuar las tablas, pero actuó con responsabilidad y de manera correcta.

El alcalde se refirió también a las acciones para recuperar la cartera vencida del Predial y destacó la reactivación de cuentas de propiedades que fueron sometidas a procesos de remate.

“Está funcionando, todavía nos falta mucho por avanzar, pero si se han puesto del primer paquete de 24, 23 hicieron convenio y empezaron a pagar su Predial que es el objetivo

Del segundo paquete fueron un poco menos, aunque el paquete fue más grande”, agregó.