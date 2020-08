Le impide Covid ver a su madre

Ciudad Juárez— Durante dos meses y medio su mamá ha estado internada en El Paso, Texas, y Mayra Gabriela Alvarado Galván no ha podido ir a visitarla en los hospitales que ha estado debido a la pandemia; a pesar de que ha mostrado a los agentes de Inmigración cartas médicas, no le permiten pasar porque los cruces para mexicanos están restringidos.

Su madre, María Santos Galván Carlín, es originaria de Juárez, pero desde hace 14 años es residente de Estados Unidos; su padre y sus otros dos hermanos mayores son ciudadanos naturalizados. Ella es la única de la familia que vive en Juárez y tiene visa de turista.

“Obviamente mi madre quiere a todos sus hijos, sólo que por circunstancias de la vida a ella y a mí nos tocó navegar juntas prácticamente en todo, y pues de alguna manera sí me puede mucho decir que no sé si ella esté esperando a que yo vaya, no sé que pueda pasar, así como puede mejorar o definitivamente ya…”, expuso Gabriela.

Explicó que en junio internaron a su mamá de emergencia en un hospital de El Paso porque presentó un bloqueo intestinal, y tuvo que ser intervenida ese mismo día y al siguiente.

“Y de ahí empezó toda esta situación, se complicó porque se le bajó la presión y tuvo infección, estuvo muy complicado y le da una embolia pulmonar, va saliendo de la embolia y le da una neumonía, y cuando sale de la neumonía volvió a recaer y nos dicen que ya no había mucho por hacer”, anotó.

‘Mi mamá sólo me está esperando’

Pese al diagnóstico logró mejorar, entonces le retiraron el ventilador y la cirugía cicatrizaba bien. Se fue a casa, pero el martes de la semana pasada volvió a ingresar de emergencia al hospital porque se le bajó la presión y tuvo una deshidratación.

En esta ocasión la internaron en una condición muy crítica en el Hospital del Sol, y el miércoles los médicos dijeron a la familia que posiblemente no pasaba la noche. Ese día sus otros dos hermanos estuvieron con ella y Gabriela la vio por videollamada.

Afirmó que actualmente su madre está sedada, tiene falla renal y le van a realizar estudios porque al parecer tiene un daño cerebral.

Contó que pese a que en los dos hospitales en que ha estado internada su madre le expidieron cartas describiendo la situación crítica, no le han permitido cruzar a El Paso las ocasiones que lo ha intentado en los cruces internacionales.

Agregó que una abogada migratoria le dijo que debido a que sus intentos de pasar están registrados ya corre el riesgo de que a la próxima le retiren su visa láser.

“Mi intención de cruzar es ir a verla, su condición es bastante comprometida, yo soy la más chica de los tres y soy la que ha estado prácticamente pegada con mi madre toda la vida, y mi mamá ha sido más unida conmigo”, relató Gabriela, desesperada y con tono de tristeza.

Agregó que ha tratado de agotar todas las posibilidades para poder pasar a El Paso y no lo ha logrado, por ello en redes sociales empezó a solicitar ayuda de quien sea y oraciones para su mamá.

“Lo digo con el corazón en la mano, casi, casi puedo decir que mi mamá sólo me está esperando”, mencionó.

Agregó que entiende la restricción que hay actualmente en los cruces internacionales, debido a la pandemia, pero aseguró que ha sabido de casos de juarenses que dicen que van a pagar la colegiatura de sus hijos en escuelas paseñas y los dejan pasar.

“Mi intención no es quedarme en Estados Unidos, es ir a ver mi mamá, y que pase lo que tenga que pasar, pero sí poder verla, porque no sé si sea la última vez”, añadió.

acastanon@redaccion.diario.com.mx