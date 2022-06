Investigan posible riña en maquila; hay un empleado gravemente lesionado

Ciudad Juárez- La Fiscalía del Estado en la Zona Norte investiga la forma en que un trabajador de una empresa maquiladora resultó lesionado de gravedad anoche, aparentemente durante una riña entre empleados, registrada en el parque industrial Pimsa Intermex, se dio a conocer.

Un agente del área de lesiones, informó que fueron notificados por médicos del hospital 66 del Seguro Social, sobre un hombre que fue llevado a recibir atención, debido a tres heridas cortopenetrantes, una de ellas en el ojo, otra en la nuca y una mas en la frente.

El hecho violento ocurrió cerca de las 20:00 horas, en la planta ubicada en la avenida De las Torres e Intermex, hasta donde acudió personal de la Agencia Estatal de Investigación para tomar declaración de algunos empleados, con la finalidad de saber que fue lo que sucedió y cómo se dio la agresión, se informó.

No se logró la cooperación de los directivos de la empresa y no se pudo identificar a la persona que agredió al trabajador, cuyo nombre no fue proporcionado por el agente de investigación entrevistado.