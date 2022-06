Suma Juárez más de 550 suicidios

Con la vista hacia el vacío, ‘José’ estuvo a punto de arrojarse de un puente del Libramiento para suicidarse. Agentes de Policía Municipal y Vial llegaron al sitio en el suroriente tras una llamada recibida en el 911 la noche del pasado sábado 25 de junio. Alrededor de las 20:00 horas encontraron al hombre, de 30 años, a quien lograron convencer tras una conversación.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE) en los últimos cinco años y lo que va de 2022, Juárez ha confirmado 553 muertes autoinfligidas. En 2017 hubo 106; en 2018, 87; en 2019, 85. Tras la pandemia, la cifra saltó a 119 en 2020 y continuó al alza con 129 más en 2021. En este 2022 van 27, según los datos que retratan el acto ligado a la depresión, que se diagnosticó en 936 personas desde enero a abril de este año.

La coordinadora de la Red de Organizaciones Dedicadas a la Prevención y Atención de Trastornos (Rotmenas), Martha Sánchez Escalante, dio a conocer que la condición psicológica figura entre las principales causas de discapacidad y el estado de Chihuahua sobresale en todo México.

Se caracteriza por un estado crónico de desesperanza según el Manual para Diagnóstico de Desórdenes Mentales (DSM5).

“En el último reporte que entregó el Inegi, sacamos en Chihuahua el primer lugar nacional con casos de suicidio, con una tasa de 14 por cada 100 mil habitantes”, externó. Por ello, junto con más especialistas, indicó que quienes sufren depresión deben comprender que ellos no son la enfermedad, pues los sentimientos de tristeza, frustración, an siedad y pesimismo, resultan ser síntomas y como tales son susceptibles a atención.

Agregó que este municipio, al contar con más de 1.5 millones de habitantes, alberga el índice de privaciones voluntarias de la vida más elevado en la entidad. Señaló que es importante considerar que existen múltiples factores de riesgo internos (relacionados con los neurotransmisores) así como externos, donde figura la inseguridad, la pobreza, la carestía de áreas de esparcimiento y el acceso hacia los tratamientos.

“Cuando una persona se suicida, se ha visto que hay un historial de varios intentos previos. Es importante tener un seguimiento y sensibilizar a la población de la importancia de pedir acompañamiento y llevarlo a cabo, no dejarlo inconcluso, precisamente, para que cambie la situación”, apuntó Sánchez Escalante. Agregó que se estima que un suicidio puede generar efecto dominó dañando hasta a 20 seres cercanos.

El presidente del Colegio Médico, Alonso Ríos Delgado, resaltó que el trastorno se categoriza en tres intensidades: leve, moderado y severo, y que se incrementa su letalidad en la invisibilidad. Resaltó que el paso más importante es el diagnóstico, dado que de éste se podrán analizar alternativas y con igual valor calificó la disposición del paciente por demostrar interés, disposición, para salir adelante.

“Esta enfermedad no es tan fácil de encontrar, no porque sea difícil diagnosticarla, sino porque las personas que la padecen no acuden al sector médico, al Sector Salud, a atenderse. Piensan que es una enfermedad de débiles o de personas que no tienen autocontrol. Solamente alrededor de un 20% de quienes la padecen acuden a valoración y tratamiento”, puntualizó el titular del gremio médico.

Afirmó que es importante eliminar el estigma de que los fármacos sugeridos por psiquiatras son malos, puesto que –partiendo de que existen condicionantes intrínsecas, es decir, del propio organismo– ayudan a ajustar el funcionamiento de las sustancias químicas del cerebro: serotonina, dopamina, adrenalina, para que quien acude a consulta se sienta motivado a asistir con constancia a terapia psicológica.

“Las personas que tienen una disfunción en sus neurotransmisores como la serotonina ya no sienten placer o alegría por las cosas. Una persona que tiene problemas con la serotonina o dopamina puede decir ‘no tengo problemas, pero me siento triste, no disfruto mi trabajo, se me olvida todo, no duermo bien, despierto y no concilio el sueño o me mantengo dormido’. La depresión tiene síntomas diversos”, destacó.

La última encuesta de Rotmenas realizada a un millón 113 mil 312 habitantes constató que, el último año, el 10.10% (114 mil 262) tuvieron algún pensamiento o comportamiento suicida, mientras que el 2.60% (29 mil 414) intentaron atentar contra sí mismos. Al respecto, el coordinador de la organización Caravana, Pablo Morales Sánchez, recomendó estar atentos a los indicios y ejercer primeros auxilios psicológicos.

“Quienes detecten a algún ser querido con síntomas deben oír, no hay que adoctrinarlos. El decirles que ‘la vida es bonita’ no va a servir. Debe mostrarse empatía, escucharlos y luego de que los oigan, ahora sí se les puede informar, decirles ‘mira, existe este número de teléfono donde puedes pedir ayuda’. Si es un adulto, hay que limitarnos a sugerir y si es un niño, ahí sí hay que llevarlos a la terapia”, resaltó el experto.

Reconoció que es importante entender que las condiciones (contexto familiar, social, laboral) pueden predisponer a que surja la afección de la psique, sin embargo no debe pensarse que se está predestinado a mantenerse de por vida en depresión. En ello coincidió el también psicólogo, Francisco Morales Pérez, egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Dijo que deben reforzarse las redes de apoyo.

“Generalmente se está desanimado, otro síntoma que generalmente no se identifica es la culpa, el sentirse culpable por ciertas cosas puede llevar a un estado depresivo, el aislamiento ya sea sutil o drástico que no es recomendable porque da pie a la ideación suicida. Podemos ver el abuso de sustancias como el alcohol o drogas, así como la falta de concentración y alteraciones en el apetito”, señaló el profesional.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar coincidió con los letrados. Exhortó a la población a que tome muy en serio, con empatía y madurez, a todos aquellos que manifiesten pensamientos ligados con la patología mental. Refirió que no es un tema que debe abordarse solamente desde el Gobierno, sino que corresponde también a la población el difundir información y visibilizar el hecho para que se encuentren soluciones.

“Es un tema muy complejo. Lo que puedo decir de esto, por lo que vi en el Senado de la República, en algunos estudios, es que estemos atentos todos, este no es un tema sólo del Gobierno. Cuando alguien nos diga, nos comente, nos hable del tema hay que poner atención. Vi en foros a personas que dijeron no haber tomado en serio a quienes manifestaron la idea y lamentablemente sí lo hicieron”, aseveró el edil.

Por lo anterior, resulta importante que quienes así lo requieran busquen atención especializada mediante la Línea de Crisis que opera las 24 horas del día en el servicio de Emergencias 911 o bien se comuniquen al teléfono directo 800-614-3311. Ahí pueden solicitar orientación para, con base en sus características, verificar qué clase de auxilio se les puede recomendar, siempre partiendo de su situación en específico.

avargas@redaccion.diario.com.mx