Ciudad Juárez.— Agentes de la Fiscalía de distrito Zona Norte, especializados en el tema del maltrato animal, investigan la denuncia que un ciudadano interpuso ante esa autoridad en la que se señala que el propietario del rancho en el que trabajaba le quitó la vida a sus perros de una manera cruel, informó el Departamento de Comunicación Social de esa instancia.

De acuerdo con el afectado, los hechos ocurrieron en un rancho ubicado en el kilómetro 80 de la carretera a Casas Grandes. La denuncia la hizo pública el pasado 30 de noviembre y posteriormente la interpuso ante la FGE.

En la narrativa de una de sus publicaciones en redes sociales, el usuario quien se identifica como Martinolli Q'etto, refirió que tres semanas antes, comenzó unos trabajos en un rancho, en el que perdía señal por la lejanía de la ciudad y por lo que no pudo reportar el acto inmediatamente al 911.

Mencionó que en la segunda semana, Manuel Terrazas, nombre por el que identificó al dueño del rancho, una mañana asesinó a todos sus perros porque según “mataron una borrega”.

Refirió que todos los perros quedaron regados por todo el rancho, por lo que él y otros trabajadores, procedieron a levantarlos y llevarlos a otro lugar.

Indicó que contra sus perros, llamados Morito y Pituka no hizo nada, pues ellos estaban con correa, amarrados en la casa en la que se hospedaba, ya que durante las tres semanas de trabajo, cada fin de semana viaja de regreso a Ciudad Juárez, sin embargo, a sus mascotas las dejaba en el rancho amarradas pero con suficiente espacio para que pudieran correr y jugar, además de agua y alimento para esos días.

Sin embargo, el lunes 29 de noviembre sus perros también desaparecieron.

“Cuando regresaba me encontré al trabajador en el camino, él venía en su vehículo y yo me frené porque me bajó la ventanilla y me dijo: sabe que tuve que hacer una desgracia por orden de Manuel Terrazas”, escribió en su cuenta.

Agregó que el otro trabajador le dijo que sus perros anduvieron matando gallinas y la orden había sido esa.

“Entonces yo continúe para llegar al rancho Y pues sí, cuando llegué ahí a la casa donde nos quedamos ahí estaban los dos muertos”, recordó mientras postró las fotos de sus perritos, uno de ellos aún colgado.

En el escrito aclaró que “aunque el Señor Manuel Terrazas no hizo el acto, yo lo responsabilizo como el dueño y fomentador de estas conductas con sus trabajadores y de manera igual a la persona que sólo conocía como ‘Beto’, persona que trabaja en el rancho y quien fue quien los mató de esa manera”, menciona la publicación.

Óscar Márquez, vocero de la Fiscalía de distrito Zona Norte, confirmó que la denuncia formal ya fue recibida por la Unidad Especializada en Delitos de Peligro contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública.

“Efectivamente ya cuenta la Fiscalía Zona Norte con la denuncia, está en integración la carpeta de investigación a cargo de un grupo de Ministerios Públicos, que cuentan con conocimientos y sensibilización en tema del maltrato animal”, aseguró.

Dijo además que el fiscal de distrito, Jesús Manuel Carrasco Chacón, se reunió el lunes con la diputada Rosana Díaz Reyes y con Margarita Peña Pérez, del Colegio Estatal de Médicos Veterinarios, para establecer líneas de acción entorno a la aplicación de la Ley de Bienestar Animal y el seguimiento a los casos como el de Morito y Pituka.

La directora de Ecología del Municipio, Yesenia Anaya, confirmó que los perros fueron encontrados colgados de una viga, ya sin signos vitales, por lo que se les hizo la necropsia correspondiente, que arrojó que la causa de muerte fue por suspensión.