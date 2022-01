Exigen indagar supuesto abandono de menores

Ciudad Juárez.— Vecinos del fraccionamiento San Patricio III, ubicado en las inmediaciones de la avenida Valle del Sol, manifestaron su preoupación tras el rescate que realizó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de un niño y una niña que se encontraban encerrados y sin comer dentro de una vivienda, y piden que se haga una investigación al respecto.

Uno de los denunciantes señaló, además, que son tres los menores que viven en esa casa, por lo que también se preguntan dónde está el tercero.

Detalló que el rescate ocurrió el jueves, luego de que una de las vecinas observó que la niña se encontraba en el balcón y tocaba el vidrio pidiendo ayuda, por lo que decidió dar parte a las autoridades.

Al llegar los agentes, resguardaron a la menor de ocho años y a un pequeño de cuatro, pues se encontraban sin la supervisión de un adulto y en condiciones insalubres en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Región de Filadelfia y Región de San Patricio, informó la corporación a través de un comunicado de prensa.

La mayor de ellos dijo a los agentes que su mamá se había ido un día antes con sus amigos, dejándolos sin comida, y comenzaron a gritar pidiendo ayuda, ya que tenían mucha hambre. Los oficiales procedieron a resguardarlos; además, les compraron una pizza y refresco para que pudieran comer, refiere el comunicado, donde también se señala que la vivienda se encontraba en condiciones deplorables e insalubres.

Los vecinos, quienes pidieron el anonimato, mencionaron que el caso les parece extraño, ya que en la vivienda siempre se observan camionetas costosas.

“Es lo que nos parece muy extraño, porque se ve que la señora tiene dinero, ¿y cómo es que los niños estaban sin comida? Siempre se ven camionetas caras, como una Silverado roja y de ese tipo, entonces está muy raro”, expresó uno de ellos.

“Yo creo que la casa es de renta, siempre se ven camionetas muy sospechosas”, agregó.

Explicaron también que la tarde jueves, luego de que los niños fueron asegurados, la mujer llegó al lugar a bordo de una camioneta, acompañada de otro hombre.

Adrián Sánchez, vocero de la SSPM, detalló que después de que los menores fueron llevados al departamento de Trabajo Social, llegaron la madre y la abuela parterna, a quienes les fueron entregados.

Dijo que la mujer manifestó que tuvo que salir y los dejó solos porque no tuvo con quién dejarlos, pero que no fue desde un día antes como dijo la niña, sino que debido a que sus hijos están pequeños no miden el tiempo.

Indicó además que, aunque la casa estaba en condiciones poco higiénicas, los menores sí estaban aseados.