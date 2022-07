Esperan horas bajo el sol... y no alcanzaron vacuna anti-Covid

Ciudad Juárez.— En la ampliación de la campaña de vacunación anti-Covid-19, Estefanía Soto, de 26 años de edad, externó haber tardado alrededor de cinco horas formada al lado de su hijo William, de 7 años. “Sean valientes”, dijo el pequeño a los demás niños desde el gimnasio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), en donde cientos de padres de familia se encontraban en la incertidumbre ante la saturación que existió.

“Ya nos dijeron que quizá la próxima semana porque hay mucha gente”, afirmó por su parte Olga Esparza, de 43 años. Señaló que los servidores de la nación le pidieron que no se formara y esperara otra ocasión para inmunizar a su hija Maleny, de 7 años. “Que todos se la pongan pa’ que no se enfermen”, exhortó la menor, que ya no alcanzó a colocarse el antiviral norteamericano de la farmacéutica de Pfizer-BioNTech.

Por su parte, otras personas como Ángeles, de 25 años de edad, quien con su pequeño expuso que llevaba formada tres horas, señaló que se le hizo injusto. Refirió que incluso algunos vendedores ambulantes elevaron los precios en el agua debido a la demanda ante las temperaturas de 38 grados centígrados, según The Weather Channel. “Una botella a 30 pesos. Ganamos una miseria y luego pagar tanto”, externó.

Otros manifestaron que la situación es igual en el resto de puntos. “Vengo de con los soldados y es igual”, enfatizó un hombre que omitió su nombre en la sede de la UACJ, donde la fila circundó a todo el inmueble. En esta ocasión, se llamó a inmunizar a los pequeños de 7 y 8 años, así como a los de 9 a 11 que no alcanzaron a ir en los días pasados y es por ello que se presentó dicho exceso entre los asistentes.

Se garantizará el derecho a la inyección: Bienestar

Ante la saturación, Elizabeth Guzmán Argueta, coordinadora regional de programas del Gobierno federal, dio a conocer que todos aquellos que no recibieron el antiviral podrán acceder a él en una próxima campaña de blindajes. Refirió que se procuró atender al mayor número posible y que sí se velará para garantizar el derecho de la población a recibir la inyección, por lo que pidió a la comunidad estar atenta.

“Les pedimos comprensión y estar atentos a la confirmación del próximo calendario de vacunación”, manifestó la funcionaria supeditada a la Secretaría de Bienestar. Dio a conocer que el próximo esfuerzo estará orientado a los de 5 y 6 años de edad, pero incluirá a los de 7 a 11 que estén en rezago. Fue el pasado martes que comenzó la jornada de biológicos para niños, continuó el miércoles y jueves.

No obstante, antier se informó que las atenciones –inicialmente para los de 9 a 11 años– se ampliaron a los de 7 y 8 para este viernes, pero esto trajo un exceso de menores en los puntos habilitados, que fueron el 9no Regimiento de Caballería, en Barranco Azul, así como el gimnasio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), en Ignacio Mejía, y la Universidad Tecnológica (UTCJ), en Lote Bravo.

Inmunizan también a menores del Valle

A la par de Ciudad Juárez, la vacunación anti-Covid-19 de Pfizer en niños también se dio en El Valle, pero para los residentes de esa zona fue en sus primeras dosis desde los 5 hasta los 11 años de edad, así como en segundas dosis para menores del grupo etario de 12 y 13, de acuerdo con lo dado a conocer por la Secretaría de Bienestar. Específicamente, la jornada fue en Práxedis y en Guadalupe, Distrito Bravos.

En el primero de los poblados, las inyecciones fueron en el Salón Social Práxedis, entre Hidalgo y Abasolo. En el segundo, estuvieron dándose en el Centro Comunitario Guadalupe, en Juárez y Francisco Escajeda, puntualizó la dependencia. Agregó que el horario fue de las 10:00 hasta las 14:00 horas. Igualmente, manifestó que fue establecida una atención partiendo de la inicial del apellido paterno de los menores.

Los de las letras de la A a la I fueron de las 10:00 a las 12:00; luego, los de la J a la R, desde las 12:00 a las 13:00, y los de la S a la Z, de las 13:00 a las 14:00, destacó la institución.

Exhortan a reforzar medidas preventivas

La Secretaría de Salud exhortó a la población a reforzar las medidas de preventivas ante el Covid-19 durante las actividades cotidianas y de forma particular al momento de realizar viajes o salidas de recreación.

La subdirectora de Medicina Preventiva, Wendy Ávila Coronado, recomendó elegir lugares abiertos y áreas ventiladas al salir de viaje, así como llevar a cabo todas las medidas preventivas, con el fin de evitar el riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2.

Destacó la importancia para ello del uso correcto del cubrebocas, el cual debe portarse tanto en espacios abiertos como en áreas cerradas, además de aplicar gel antibacterial en caso de no poder realizar el lavado de manos continuo y cuidar la sana distancia en los lugares que se visiten.

Ávila Coronado destacó la necesidad de practicar el correcto lavado de manos antes de preparar los alimentos, así como evitar compartirlos con otras personas, y mantener la sana distancia al consumirlos.

Afirmó que se debe estar atento a la presencia de síntomas como dolor de cabeza, fiebre, sensación de cuerpo cortado, tos y otros. En caso de presentarlos, se debe proceder al aislamiento y acudir a revisión médica para realizarse la prueba diagnóstico correspondiente de acuerdo con el período.

Reiteró que es preferible no viajar si se tiene alguno de éstos; asimismo, al regresar se recomienda vigilar el estado de salud por al menos siete días. La funcionaria invitó a la ciudadanía a implementar estas acciones preventivas de manera responsable durante el período vacacional.