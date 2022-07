Saturan menores gimnasio universitario para recibir vacuna contra Covid

Ciudad Juárez— En la ampliación de la campaña de vacunación antiCovid-19, Estefanía Soto, de 26 años de edad, externó haber tardado alrededor de cinco horas formada al lado de su hijo William, de siete años. “Sean valientes”, dijo el pequeño a los demás niños desde el gimnasio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), en donde cientos de padres de familia se encuentran en la incertidumbre ante la saturación que existe.

“Ya nos dijeron que quizá la próxima semana porque hay mucha gente”, afirmó por su parte Olga Esparza, de 43 años. Señaló que los servidores de la nación le pidieron que no se formara y esperara otra ocasión para inmunizar a su hija Maleny, de siete años, pero no existen fechas o siquiera la seguridad que se haga. “Qué todos se la pongan pa´que no se enfermen”, indicó la menor, la cual no alcanzó el antiviral de Pfizer.

Por su parte, otras personas como Ángeles, de 25 años de edad, quien con su pequeño expuso que llevaba formada tres horas, señaló que se le hace injusto. Refirió que incluso algunos vendedores ambulantes elevaron los precios en el agua debido a la demanda ante las temperaturas de 38 grados centígrados, según The Weather Channel. “Una botella a 30 pesos. Ganamos una miseria y luego pagar tanto”, externó.

Otros externaron que la situación es igual en el resto de puntos. “Vengo de con los soldados y es igual”, refirió otro hombre que omitió su nombre en la sede de la UACJ, donde la fila circunda a todo el inmueble. En esta ocasión, se llamó a inmunizar a los pequeños de siete y ocho años, así como a los de nueve a 11 que no alcanzaron a ir en los días pasados y es por ello que se ha presentado dicho exceso de personas.