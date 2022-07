Es ‘consuelo’ de la Pánfilo Natera

Consuelo Gil es una ciudadana de 48 años de edad, que a pesar de sus carencias no ha dejado de apoyar a quien sea que lo necesite, ya sea con donación de zapatos a niñas y niños de todas las edades, despensas a adultos mayores, o chamarras a familias enteras para que puedan mitigar las heladas temperaturas durante el invierno.

Doña Conchita, como le dicen de cariño, es madre de cinco hijos, y además tiene cinco nietos, a los que les ha inculcado la importancia de apoyar al más necesitado.

Fue en el año 2018 que inició con su labor altruista con la agrupación Juárez Sonriente, al notar las carencias que enfrentaban los infantes de la colonia Pánfilo Natera.

“Yo estaba en los parques, yo me sentaba y miraba a los niños que sus zapatos estaban gastados y le pedían a la mamá que les comprara unos nuevos y les decían que no tenían”, expresó doña Consuelo, quien desde ese momento se propuso ayudar a los vecinos de su colonia.

A lo largo de cuatro años, a través de su organización Juárez Sonriente esta madre de familia ha logrado llevar diferente apoyo a centros de personas de la tercera edad con despensas, andadores, sillas de ruedas, pañales y despensas.

También ha visitado comedores comunitarios en donde ha apoyado a la ciudadanía con chamarras, cobijas para las familias y calzado para las niñas y niños, explicó.

Además en el Día del Niño o Navidad ha entregado juguetes y dulces a los menores de la Pánfilo Natera y colonias aledañas, todos estos donativos los ha hecho con el apoyo de personas de buen corazón que se unen a su causa para llegar a una meta más grande.

Recordó que uno de los momentos que más han marcado su corazón fue cuando hizo un evento de donación de calzado para infantes y al poco tiempo más personas se sumaron “No tengo palabras, pero mi corazón se siente alegre, feliz y también por cada patrocinador, porque ver la sonrisa de cada niño es lo mejor que se puede tener; las mamás me agradecen, por ejemplo en diciembre me dicen: ‘No teníamos qué darles a mis hijos’, pero a mí lo que más me impacta es cuando le das a un niño un juguete, un par de zapatos, comida, y ellos brincan de alegría”, expresó.

Recordó que uno de los momentos que más han marcado su corazón fue cuando hizo un evento de donación de calzado para infantes y al poco tiempo más personas se sumaron a la causa, y se donaron 600 pares de zapatos a niñas y niños de bajos recursos."No dejen de apoyar, apoyemos, no hay que cerrarnos en nuestro propio ego, tengan la confianza de que el par de zapatos va a llegar a las manos indicadas; no se detengan, quizá no es mucho lo que demos pero para la persona que lo va a recibir es muchísimo porque hay muchos niños que no tienen nada", dijo Consuelo.

Será este sábado 30 de julio a las 4:00 de la tarde que la organización Juárez Sonriente lleve a cabo entrega de ropa, calzado, y alimentos de la canasta básica a jóvenes que se encuentran en el Centro Especializado en Adicciones Nuevo Amanecer.