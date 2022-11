Detienen a siete presuntos vendedores de drogas

Ciudad Juárez.- Policías municipales arrestaron durante el lunes pasado a siete hombres que tenían mandamientos judiciales de detención por ser probables responsables del delito de narcomenudeo, informó el área de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPM).

Los detenidos fueron Jesús Antonio R. C. de 23 años, quien era buscado desde el día 29 de noviembre del año pasado, Ricardo Rene C. M. de 39, arrestado en las calles Juan Escutia y bulevar Óscar Flores, en la colonia Melchor Ocampo, Jaime C. S. de 29, con orden de arresto del 9 de noviembre, Pedro R. C. de 36, con una orden girada el 7 de noviembre pasado, Jorge A. F. de 46, Carlos Omar C. de 43, con una orden expedida el 30 de agosto pasado y Samuel M. S. de 27, con una orden de aprehensión librada el día 27 de octubre del 2022.

Previa lectura de derechos, todos ellos fueron consignados ante la autoridad correspondiente, quien se encargará de darle seguimiento a los mandamientos judiciales.