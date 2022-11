Denuncian acoso en academia de Guardia Nacional

Cadetes y empleadas administrativas de la Academia de la Guardia Nacional (GN) denunciaron públicamente sufrir acoso sexual y violencia laboral por parte del director, general retirado Juan Jesús Vázquez Hernández.

“Son puros militares y entre ellos se cubren”, expusieron las afectadas, decepcionadas por la falta de respaldo en las instancias como el órgano de control interno o la Unidad de Género, para investigar las denuncias de hechos y sancionar la actuación del militar retirado.

El sometimiento a las órdenes del militar es la realidad en esta academia nacional, donde el mando no acepta cuestionamientos y los derechos humanos se dejan de lado, expusieron las mujeres, que piden el anonimato.

Las cadetes son personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina que provienen de diferentes estados y se están preparando para la vigilancia de las carreteras, lo que era la Policía Federal de Caminos, explicaron.

Las empleadas administrativas forman parte de la extinta Policía Federal, por lo que cuestionan más las medidas adoptadas por el general retirado como el hecho de instalar su oficina en el dormitorio, al que tiene que ingresar el personal femenino por ser el sitio donde atiende los asuntos oficiales.

El Diario buscó una entrevista con el director de la Academia, quien evadió las preguntas; uno de los encargados pidió que la solicitud se enviara por escrito a la Ciudad de México, sin detallar dirección en específico o correo electrónico.

Las quejosas expusieron que el acoso es verbal e incluso ha hecho tocamientos a varias oficiales.

Las afectadas aseguraron contar con audios y pese a ello, son ignoradas.

Esta última academia ha resultado la más conflictiva, dijeron las entrevistadas, debido a que son de seis meses, lapso en el cual han sufrido diversas agresiones.

“El señor sigue aquí en la academia y pues está peor con las alumnas ahora porque como no ha pasado nada, ellas tienen miedo de denunciar porque están con el pie en el cuello. En marzo se hicieron encuestas y se plasmaron las inconformidades, pero no hubo un seguimiento”, expuso una de las entrevistadas.

Algunas ofendidas han acudido a la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), pero no se concretaron las denuncias debido a que no hubo evidencia de tocamientos, por lo que no procedió, dijeron las cadetes.

“Las chicas de Sedena dicen que no pueden quejarse, que se tienen que aguantar y tienen que decir que sí a todo lo que los mandos le digan, ellas no tienen derecho a quejarse ni defenderse y si lo llegan a hacer, como yo, de qué sirve si no pasa nada”, dijo una de las entrevistadas y que pertenece al área administrativa.

Precisamente mientras se desarrollaban las entrevistas les entregaron material relativo a la campaña interna contra el acoso sexual y la violencia laboral.

“En papel se ve muy bonito, pero la realidad es otra y eso es algo que deben de considerar en la Guardia Nacional porque no existen los conductos adecuados para atender estos casos en la academia”, reprobaron.