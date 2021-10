Dejó Corral inservible mastógrafo de 8 mdp

Ciudad Juárez.- En pleno mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, el mastógrafo que la pasada administración adquirió para el Hospital de la Mujer cumplió seis meses sin funcionar, luego de que venció la garantía y el Gobierno del Estado no renovó la póliza de mantenimiento, denunció el secretario general del Sindicato de Médicos, Enfermeras y Empleados del Instituto Chihuahuense de la Salud, Rubén Meza.

En marzo del 2017 Corral inauguró la adquisición del mastrógrafo y la ampliación del área de consulta externa del Hospital de la Mujer, una obra en la que señaló se invirtieron más de 10 millones de pesos, pues tan sólo el aparato –que mediante rayos X se utiliza para detectar tumores y quistes mamarios– tuvo un costo de 8 millones 236 mil pesos, de acuerdo con lo publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia.

“Somos el Hospital de la Mujer y no tenemos cómo tratar y diagnosticar la enfermedad más prevalente y que más muertes causa en las mujeres: el cáncer de mama. Es muy penoso no poder hacer el tratamiento adecuado para esta patología que se cura si se trata a tiempo”, dijo Meza.

El día de la inauguración del equipo, Corral señaló que ya no se tendría que remitir a las pacientes a la Unidad de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (Uneme-dedicam), pero desde hace seis meses se les tuvo que canalizar de nuevo a la Unidad y, en consecuencia, también este mes en que arrancó la campaña estatal “Octubre rosa”.

“Esto no debería estar sucediendo, el cáncer de mama es una prioridad, y no es posible que por los problemas presupuestales que tiene el Ichisal no se renovaron las pólizas de mantenimiento”, dijo el doctor Meza, y además explicó que la atención continúa por medio de exploraciones mamarias e interrogatorios clínicos.

Entre las principales características del mastógrafo, que fueron presumidas por la pasada administración, se encuentran la reducción de dolor a la paciente, el empleo de 30 por ciento menos radiación, la emisión de imágenes con mayor detalle y la realización de biopsias, entre otras.

“Una inversión que se hizo para la salud de las mujeres y al final de cuentas no se permitió que continuara beneficiando, es en contra. Somos un Hospital de la Mujer que no atiende la principal causa de muerte de la mujer”, dijo Meza.

Aunado a la falta de funcionamiento del mastógrafo, el doctor denunció que el Hospital de la Mujer tampoco tiene los recursos para tratar el cáncer de mama, por lo que las pacientes tienen que ser referidas a la ciudad de Chihuahua, a pesar de que por años han solicitado la creación de un departamento de oncología.

Aseguró que el Hospital cuenta únicamente con un oncólogo, quien interviene con cirugías sólo cuando hay diagnósticos tempranos. “Es consecuencia de las malas decisiones que toman los responsables de la salud pública, basados sólo en su propaganda política”, dijo.

El Diario buscó la versión del director del Hospital de la Mujer, Luis Alonso Guzmán, y del administrador, Juan Carlos González, pero no obtuvo respuesta.