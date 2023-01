Cumple alcalde y limpia el Centro

Tras retirar a los primeros 450 ambulantes de la avenida 16 de Septiembre y de la calle Rafael Velarde –de los 2 mil que se estima hay en el Centro–, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar declaró ayer que también se pedirá colaboración a los comerciantes fijos.

“Vamos a pedir a los comerciantes de la 16 que todos unifiquen sus fachadas, todos, porque no le queremos pedir sacrificios solamente a los comerciantes ambulantes”, manifestó.

Afirmó que en el caso de la calle La Paz, antes de sacar a los semifijos, se pedirá a los locatarios fijos que eviten sacar su mercancía a la banqueta.

“No es en contra de nadie; el Centro Histórico de Ciudad Juárez no es de los ambulantes, no es de los comerciantes fijos, no es del Gobierno municipal, es de los juarenses que circulan ahí, miles de juarenses, entonces hay que dignificarlo, en ese proceso estamos”, puntualizó.

El operativo para inhibir que los ambulantes se instalaran sobre la 16 de Septiembre y la calle Rafael Velarde inició ayer a las 4 de la mañana con la presencia de 300 policías municipales.

“Fueron 450 comerciantes los que estaremos reubicando fundamentalmente en la Velarde y 16 de Septiembre. El operativo hasta hoy ha sido exitoso, había habido mucho trabajo anterior, no es una ocurrencia de este momento, inclusive hasta habíamos anunciado la fecha, precisamente porque ha habido mucho diálogo”, aseguró el presidente municipal.

Dijo que ayer también se iba a retirar a los ambulantes de la calle La Paz, pero decidió posponerlo hasta dialogar con los fijos para que también eviten sacar su mercancía a la vía pública.

“Entiendo que son 2 mil (ambulantes) y el día de hoy hemos movido una cuarta parte, que no es un número menor. Vamos a ir con mucha cautela, no queremos sobreexponer el ambiente en el Centro, creo que hemos dado un paso importante en el Centro. Sigue La Paz, ahí queremos dialogar con los comerciantes establecidos”, explicó.

De grupos originarios

A los ambulantes de grupos originarios que se retiraron de la 16 de Septiembre se les asignó un espacio en la calle Santos Degollado frente a la Plaza de Juan Gabriel y al resto en un área de la Plaza Misión de Guadalupe, en Francisco Villa y Vicente Guerrero, donde actualmente funciona un estacionamiento de la Operadora Municipal, explicó el director de Regulación Comercial, Arturo Urquidi Astorga.

El alcalde dijo que a los grupos originarios se les otorgarán facilidades como la condonación de algunos pagos y el Municipio instalará juegos mecánicos para atraer clientes a ese sitio.

Afirmó que de manera permanente, 30 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal estarán en la zona desalojada para evitar que los comerciantes vuelvan a situarse en la vía pública.

“La Secretaría de Seguridad Pública nos apoyó, están atentos, están pendientes, porque obviamente vamos muy en serio en esto que estamos haciendo, y reiterar: el Centro es de los juarenses, no es un tema en contra de nadie, simple y sencillamente no es digno de Ciudad Juárez ese Centro que tenemos y necesitamos irlo transformando”, puntualizó Pérez Cuéllar.

En el operativo que se realizó ayer en la madrugada, en el que también participó personal de Protección Civil, no hubo ningún percance, ya que los ambulantes no se presentaron y después de las 6 de la mañana brigadas de Servicios Públicos estaban limpiando los espacios que por meses fueron invadidos por los semifijos.

Por la mañana los comerciantes no se habían ubicado en los nuevos espacios que se les asignaron, pero se espera que lo hagan en los siguientes días, indicó el alcalde.

“Seguramente no todos estarán conformes, pero se hizo mucho trabajo previo”, aseguró en la rueda de prensa semanal.