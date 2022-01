Con segunda dosis me siento más segura ante el Covid: Dayana

Ciudad Juárez— Dayana Pérez, de 18 años, completó hoy su esquema de vacunación anti-Covid-19 de AstraZeneca en el gimnasio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), entre Ignacio Mejía y Montes de Oca. Desde ahí llamó a la ciudadanía a inocularse, toda vez que la contingencia sanitaria prevalece y mantiene todavía en semáforo epidemiológico naranja (peligro alto) a la entidad.

Es una de 49 mil 500 personas rezagadas que se aplicaron la primera inyección en noviembre de 2021; afirmó que no pudo acceder en tiempo y forma al antiviral, puesto que al tener entonces 17 años no se lo facilitaron en las pasadas jornadas, por lo que ahora, tras dos horas de fila, finalmente pudo acceder a la inyección secundaria, con la que, afirmó, se siente más segura ante el Sars-CoV-2.

“La primera vez que pusieron a los de 18 todavía no los cumplía y no me dejaron, aunque me faltaban unos días. Tuve que esperarme hasta noviembre para la primera y por eso ahorita ya vine por la segunda (…) Les pido que vengan a vacunarse, porque ahorita hay muchos contagiados, y veo que ya no se enferman como antes porque ayudan las vacunas”, dijo la fronteriza, quien enfatizó que resulta sumamente importante acceder a ambas aplicaciones para generar correcta inmunidad.

En recorridos pudo constatarse que la hilera de personas es elevada y comienza desde la calle Ignacio Mejía, dobla en la avenida Lincoln y sube por Coyoacán, hasta la avenida de Las Américas y sigue en la Juan Escutia, donde hace un retorno en Coyoacán y desciende hasta la Montes de Oca, donde continúa hasta Ignacio Mejía, a la entrada al inmueble.

La Secretaría de Bienestar recordó que hoy es el último día para ir por la aplicación secundaria, de las 08:00 a las 14:00 horas. Además de este lugar, señaló que también está habilitada la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), al sur oriente, en Universidad Tecnológica 3051, colonia Lote Bravo. Sin embargo, igualmente existe álgida afluencia.